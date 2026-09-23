El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de General Pueyrredon, activó una alerta del Anillo Digital luego de detectar la circulación de un vehículo que llevaba una patente denunciada al Whatsapp como melliza, puesto que coincidía con el dominio correspondiente a otro vehículo.

A partir de la alerta, el personal del COM inició el seguimiento mediante las cámaras de monitoreo. El vehículo, fue visualizado estacionando en la vía pública, donde descendieron cinco personas.

Con la información aportada por el COM, un móvil policial se dirigió al lugar y constató que el vehículo circulaba con un dominio apócrifo. Al arribar los ocupantes, el conductor fue trasladado junto con el vehículo a la Comisaría Primera, donde se llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

Cómo funciona el Anillo Digital ante una patente robada

Esta herramienta permite incorporar al sistema de lectura de patentes la numeración de chapas que fueron denunciadas como robadas. La patente permanece cargada durante 30 días y, si alguno de los lectores detecta su circulación, se genera una alerta que permite a las fuerzas de seguridad intervenir.

Para realizar una denuncia por robo de patente, los vecinos pueden comunicarse las 24 horas al WhatsApp 223 633 7040. De esta manera, la numeración puede ser incorporada al sistema y contribuir a detectar su eventual utilización en otro vehículo.