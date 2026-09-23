El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata acordó con la Administración de Punta Mogotes la cesión de arena excedente acumulada en la pasarela de ingreso a las playas del Puerto, para su utilización en tareas de relleno y distribución sobre el frente de playa de los 24 balnearios que integran ese complejo.

El convenio contempla el aprovechamiento de material que se acumula en determinados sectores de circulación del Puerto y su traslado hacia Punta Mogotes, donde será utilizado para recuperar superficie de playa afectada por los procesos de erosión costera.

Este modelo de convenio ya se implementó en años anteriores con los concesionarios de los paradores de Playa Grande, siempre con el objetivo de reaprovechar arena acumulada en sectores del Puerto, mejorar las condiciones operativas de esos espacios y contribuir a recuperar superficie seca y favorecer una mayor disponibilidad de playa de uso público.

“Este acuerdo tiene una doble finalidad y beneficio: por un lado, permite despejar sectores del Puerto donde se acumula una importante cantidad de arena y, por otro, poner ese material a disposición de los responsables de los balnearios de Punta Mogotes, que por la acción del mar pierden superficie y necesitan realizar tareas de reposición de arena”, explicó Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, quien firmó el convenio junto a Fernando Maraude, titular de la Administración de Punta Mogotes.

El frente costero marplatense atraviesa las consecuencias de sucesivos procesos de ciclogénesis registrados durante el transcurso de este año, que han agudizado el habitual proceso natural de erosión costera y generado pérdida de superficie en distintos sectores de playa.

El movimiento del material acumulado se realiza mediante palas mecánicas, que retiran la arena excedente de los sectores específicamente determinados dentro de la jurisdicción portuaria. Luego, la arena es trasladada en camiones por la traza costera hasta Punta Mogotes, donde se vuelca y distribuye frente a cada uno de los balnearios.

En este marco, la Reserva Natural del Puerto forma parte de las estrategias de defensa y protección costera desarrolladas en el sector. En los últimos años se incorporaron allí enquinchados, estructuras destinadas a favorecer la retención natural de arena. Estas estructuras cumplen una función de protección y retención y no forman parte de los sectores de los que se retira el material destinado a Punta Mogotes.