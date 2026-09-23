El 25 y 26 de septiembre se realizará en Mar del Plata la tercera edición del Congreso Educativo Nacional “Imaginar y Transformar”, un espacio de debate sobre el presente y el futuro de la educación argentina.

El encuentro tendrá lugar en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y propone dos jornadas para compartir experiencias, debatir los principales desafíos que atraviesa hoy la educación y construir propuestas para los próximos años.

La actividad comenzará el viernes 25, de 14 a 20, con un recorrido por experiencias pedagógicas que se desarrollan en distintos puntos de Mar del Plata y Batán.

El sábado 26, la acreditación comenzará a las 8.30 y a las 9 se realizará la apertura, que estará a cargo de María Bielli, legisladora porteña y referente de Imaginar y Transformar; Daniel Di Bártolo, docente y presidente del Partido Justicialista de General Pueyrredon; y Daniel Filmus, exministro de Educación de la Nación.

Entre las 10 y las 13 se desarrollarán diez mesas de trabajo, con experiencias pedagógicas, intercambios y paneles sobre distintos temas de la agenda educativa.

Construyendo tramas educativas. Enseñar y aprender hoy Hacia una ética digital centrada en lo humano Escuela Comunidad Escuela, Universidad y Ciencia Desafíos y disputas en la formación, el trabajo y la carrera docente Infancias únicas privilegiadas Juventudes y educación presente y futuro Planificación y financiamiento del sistema educativo. A 20 años de la LEN, avances, tensiones y desafíos Educación, trabajo y producción. Articulación y matriz productiva Educación y memoria. Itinerarios y marcas locales en el universo educativo

A las 14 se realizará el plenario de conclusiones y el cierre del Congreso en el Aula Magna Coca Maggi, a cargo de la senadora provincial Fernanda Raverta. Los debates, experiencias y aportes de las distintas mesas serán sistematizados posteriormente como memoria del encuentro y servirán como insumo para continuar la discusión sobre la educación argentina.

La participación es abierta y gratuita y la inscripción continúa disponible. Para participar, se puede completar el formulario de inscripción en linktr.ee/imaginarytransformar_educacion o a través de Instagram en @imaginarytransformar_educacion.

Esta será la tercera edición de “Imaginar y Transformar”. El Congreso tuvo su primera edición en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Cristina Fernández de Kirchner, y continuó luego con un encuentro en Resistencia, Chaco. La edición de Mar del Plata dará continuidad a ese recorrido de debate y construcción colectiva sobre la educación argentina.