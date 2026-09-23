Buenos Aires, 23 septiembre (NA) — El consumo masivo en la Argentina sigue en terreno negativo, al registrar en agosto una caída del 1,5% interanual y del 0,7% mensual, acumulando un retroceso del 2,7% en lo que va del 2026, según reveló un informe de la consultora Scentia.

El reporte reflejó que la caída de las ventas en las cadenas de supermercados alcanzó el 3,3% en el octavo mes del año frente al mismo mes de 2025 y registró una merma del 0,6% respecto a julio. En el caso de los autoservicios, el descenso en agosto llegó al 1,3% interanual y al 2,4% mensual.

Asimismo, en los kioscos y almacenes de barrio hubo un retroceso del 1,5% interanual y del 0,6% mensual. También tuvieron un declive las ventas en mayoristas, que cayeron un 1,8% interanual y un 2,3% mensual.

El contraste se dio en las ventas mediante e-commerce que tuvieron un alza del 36,9% interanual en agosto y un leve avance del 0,6% frente a julio, continuando la tendencia positiva que vienen registrando en los últimos meses.

El relevamiento también analiza la actividad comercial en las farmacias, donde las ventas avanzaron 1,2% en agosto respecto al mismo mes del año pasado pero cayeron un 1,8% en relación al mes previo.

En los sectores analizados se dio un resultado dispar el mes pasado. El mayor retroceso se dio en Perecederos (-8,7%), seguido de Desayuno y merienda (-4,8%). Por detrás aparecen las bajas en Impulsivos (-5,3%) y Limpieza de ropa y hogar (-1,9%).

En contraste se destacó el rubro de bebidas. Por un lado, las ventas de bebidas con alcohol subieron 2,6% el mes pasado y por otro, el consumo de bebidas sin alcohol avanzó 2,0%. También avanzaron Higiene y cosmética (+0,7%) y Alimentación (+0,5%).

Asimismo, en lo que va del año, el consumo masivo acumula un descenso del 4,0% en supermercados, del 3,2% en mayoristas, del 2,7% tanto en autoservicios como en kioscos y comercios tradicionales. Se mantiene sin variación en farmacias. La contracara nuevamente la marca el comercio electrónico, donde las ventas avanzan 35,9% en lo que va del 2026.

De esta manera, el relevamiento de Scentia evidencia que los argentinos continúan restringiendo sus consumos mes a mes en casi todos los canales de venta medidos, siendo la excepción el e-commerce.

Agencia NA