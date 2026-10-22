La Obra Asistencial Mutual (OAM) inició una nueva etapa institucional con el Consejo Directivo elegido en la asamblea de asociados del 15 de septiembre, encabezado por Rubén Pili. La conducción fijó tres prioridades: ordenar la institución, recuperar progresivamente la normalidad de las prestaciones y reconstruir la confianza de los asociados.

El primer paso fue conocer con precisión el punto de partida. Por eso, el Consejo Directivo dispuso una revisión integral de la situación legal, contable e informática de la mutual a través de una auditoría, que ya está en marcha a cargo del Dr. César Sivo y del estudio contable Abriata & Manna. A partir de esa información se definirán las medidas necesarias para avanzar en el ordenamiento institucional.

En paralelo, la conducción lleva adelante reuniones con prestadores y proveedores. El objetivo es conocer la situación de cada vínculo y alcanzar acuerdos que permitan normalizar la atención de manera progresiva.

«Asumimos la responsabilidad de conocer en detalle la situación de OAM y de trabajar sobre los problemas que hoy afectan a los asociados. Sabemos que muchas familias atravesaron meses difíciles y necesitan respuestas. Vamos a informar cada avance con datos verificados, porque OAM es de sus asociados«, señaló Pili.

Para compartir información con los asociados, OAM realizará una reunión informativa abierta el viernes 30 de octubre a las 18, en la sede de Balcarce 3296 y presentará las prioridades de trabajo, el estado de las gestiones, y responderá consultas de los asistentes.

La nueva conducción ratifica su compromiso con los servicios que forman parte de OAM, entre ellos el Instituto Educativo Yumbel, que expresa la dimensión educativa y comunitaria del proyecto mutual.

Los asociados pueden hacer consultas de manera presencial de 8 a 16 hs, por WhatsApp: 2235974137 (asistencial) o al teléfono 496-1031.