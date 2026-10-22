El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, destacó la medida publicada en el Boletín Oficial, que establece el traspaso de una unidad hotelera del histórico complejo de Chapadmalal a la órbita de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP); y resaltó que abre nuevas posibilidades para ampliar la infraestructura académica de la universidad pública, fortalecer la investigación científica y generar oportunidades para estudiantes, docentes e investigadores.

“Con esta medida logramos más educación, más investigación y más oportunidades para las generaciones actuales y las que vienen”, expresó Abad al referirse a la publicación de la decisión en el Boletín Oficial.

La disposición representa un paso importante para avanzar en la posibilidad de transformar parte del complejo hotelero en un espacio universitario, con instalaciones destinadas a aulas, bibliotecas, laboratorios y residencias estudiantiles. El objetivo es favorecer el desarrollo académico y científico, además de fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad.

En ese sentido, Abad resaltó el valor estratégico que puede adquirir Chapadmalal para el crecimiento de la educación superior y la producción de conocimiento. La posibilidad de poner estas instalaciones al servicio de la universidad permitirá aprovechar un patrimonio histórico nacional para responder a las necesidades educativas y científicas actuales.

“Chapadmalal puede convertirse en una oportunidad para el futuro de nuestra universidad y de toda la región”, sostuvo el senador, al destacar la importancia de acompañar medidas que amplíen las posibilidades de formación, investigación e innovación.

La publicación en el Boletín Oficial abre una nueva etapa para avanzar en el desarrollo de esta propuesta, con la mirada puesta en fortalecer la universidad pública y proyectar el patrimonio de Chapadmalal hacia nuevas oportunidades para las próximas generaciones.