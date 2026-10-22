UTHGRA Mar del Plata rechazó de manera clara y contundente cualquier intento de reducir los salarios de los trabajadores hoteleros y gastronómicos y advirtió que nunca se sentaría a dialogar para discutir una quita de derechos laborales como supuesta salida a la crisis que atraviesa parte de la actividad.

“Jamás me sentaría a una mesa a discutir ideas delirantes como la reducción del salario de un trabajador. Por el contrario, siempre estaremos dispuestos a discutir mejoras salariales, adicionales de temporada y mejores condiciones laborales que permitan ampliar y fortalecer los derechos de los trabajadores”, sostuvo el secretario general, Pablo Santín.

El dirigente cuestionó con dureza a los sectores empresariales que ponen el foco en los costos laborales para explicar sus dificultades económicas, en vez de abordar los problemas estructurales que afectan al turismo y a la hotelería y la gastronomía.

“Los salarios de los trabajadores no son el problema de la actividad. El verdadero problema es que algunos empresarios siguen creyendo que la única manera de mejorar sus números es pagando menos y quitando derechos; un delirio que pone en evidencia su mezquindad”, afirmó Santín.

En ese sentido, el dirigente consideró que este tipo de planteos «perjudica tanto a los trabajadores como al conjunto del sector», y señaló que algunos de los establecimientos que impulsan estas iniciativas también presentan casos de informalidad laboral y trabajadores que no están debidamente registrados ante la ley.

Santín dejó en claro que UTHGRA Mar del Plata no reconoce a los grupos de empresarios autoconvocados como interlocutores habilitados para negociar salarios y condiciones laborales por fuera de los canales institucionales previstos en el convenio colectivo de trabajo.

“Nosotros nunca nos sentaríamos a dialogar para discutir salarios ni condiciones laborales con grupos de autoconvocados que carecen de representación formal para negociar en el marco del convenio colectivo de trabajo”, remarcó.

El secretario general explicó que las negociaciones salariales y laborales deben desarrollarse a través de las instancias correspondientes, directamente con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y sus autoridades, contemplando las particularidades de cada región.

“Ningún grupo de autoconvocados tiene facultades para imponer o negociar una reducción salarial de los trabajadores”, enfatizó.

Asimismo, desde UTHGRA Mar del Plata sostienen que la crisis en algunos establecimientos «no puede convertirse en una excusa para recortar salarios ni avanzar sobre conquistas laborales». En cambio, plantean la necesidad de discutir alternativas que fortalezcan la actividad, promuevan el empleo registrado y garanticen condiciones de trabajo dignas.

“La actividad hotelera y gastronómica necesita empresarios comprometidos con su crecimiento, con la generación de empleo registrado y con el respeto de los derechos laborales, no sectores que pretendan resolver sus dificultades económicas a costa del bolsillo de sus trabajadores”, expresó Santín.

Por último, el dirigente reafirmó: “Lo repito para que no queden dudas: nosotros no nos sentamos a discutir cómo quitarles derechos o bajarles el sueldo a los trabajadores. Nos sentamos a discutir cómo mejorar sus salarios, sus condiciones laborales y sus derechos”.

“Con nosotros, eso no se negocia”, concluyó.