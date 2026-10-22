La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) comunicó, en virtud de lo informado por las distintas unidades académicas, cuáles son las carreras que no abrirán la preinscripción durante el período extraordinario de febrero de 2027.

La convocatoria para el ciclo lectivo 2027 comenzó el 1° de octubre y permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de este año. La oferta académica de la casa de altos estudios incluye más de 70 carreras de pregrado y grado, además de 69 propuestas de posgrado.

En la Facultad de Derecho, no se habilitará la inscripción a la Tecnicatura Universitaria en Gestión Judicial ni a la Tecnicatura Universitaria en Protección de Datos, dos propuestas incorporadas en junio de este año. Tampoco estará disponible la modalidad a distancia de la carrera de Martillero y Corredor Público.

Por su parte, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, las carreras Arquitectura, Diseño Industrial, la Licenciatura en Gestión Cultural (Ciclo de Complementación Curricular) y la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual no abrirán las preinscripciones. A su vez, la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural, en su modalidad a distancia, tampoco abrirá la convocatoria.

En la Facultad de Humanidades, no se habilitarán las preinscripciones para las carreras a distancia de Bibliotecario Escolar y la Licenciatura en Bibliotecología y Documentación.

Por último, Medicina también integra la lista de carreras que no abrirán la inscripción durante el período extraordinario de febrero.

Con más de 26.000 estudiantes distribuidos cada año en sus diversas unidades académicas, la UNMDP continúa posicionándose como un pilar de la educación superior en la región. El trámite se realiza de manera virtual. (Portal Universidad)