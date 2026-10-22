La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la concesión de seis hoteles del complejo turístico de Chapadmalal sumó un nuevo capítulo de confrontación política en Mar del Plata.

La senadora provincial Fernanda Raverta salió al cruce del intendente Guillermo Montenegro, quien había manifestado su satisfacción por la medida y la posibilidad de atraer inversiones y generar empleo.

A través de una publicación en sus redes sociales, Raverta lanzó duras críticas contra el jefe comunal. “Montenegro, vos sos el señor ABANDONO, con todas las letras. Tenés Mar del Plata abandonada y venís a hablar de recuperar Chapadmalal. ¡Qué chanta!”, expresó.

La legisladora también cuestionó la decisión de la administración de Javier Milei de avanzar con la concesión de los establecimientos, al considerar que se trata de un retroceso para una política histórica de acceso al turismo. “El gobierno de Milei está rematando la Argentina, hasta los hoteles que hicieron posible el turismo social”, sostuvo.

En ese sentido, la senadora fue contundente al rechazar el argumento de que la medida permitirá recuperar el complejo. “No es recuperación, es un remate”, sentenció.

El trasfondo de la disputa

El cruce se produce en medio de la discusión por el futuro de Chapadmalal, un complejo emblemático del turismo social argentino que durante años sufrió problemas de mantenimiento y deterioro.

Mientras Montenegro celebró la autorización del concurso público para concesionar seis hoteles, con el objetivo de atraer inversiones y generar trabajo, Raverta cuestionó el rumbo elegido por el Gobierno nacional y puso el foco en la pérdida de una herramienta destinada a facilitar el acceso al turismo.

La postura de la senadora se vincula, además, con su impulso a un proyecto relacionado con el complejo de Chapadmalal, en defensa de su recuperación y del rol social que históricamente cumplió.

De esta manera, el futuro de los hoteles volvió a instalarse en la agenda política local, con dos miradas contrapuestas sobre cómo recuperar las instalaciones: la apuesta por la inversión privada mediante concesiones y la defensa del carácter público y social del complejo.

