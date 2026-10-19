La suspensión de los traslados de personas con discapacidad por parte de PAMI generó preocupación y motivó un reclamo de UMASDECA, que denunció que la situación vulnera derechos e impide que los beneficiarios puedan asistir con normalidad a sus actividades diarias de rehabilitación.

Según informó la entidad, la empresa designada por PAMI para prestar el servicio es SAMAK, que exige documentación que, de acuerdo con el reclamo, resulta imposible de obtener mensualmente.

Pese a que se realizó una reunión con el director de PAMI, el doctor Javier Vallejos, y un representante de la firma, no hubo respuestas que permitieran resolver el conflicto.

Ante la falta de soluciones, UMASDECA anunció que elevará una denuncia ante las autoridades centrales de PAMI y convocó a las personas perjudicadas, familiares y a la comunidad a manifestarse este martes 20 de octubre, a las 10, frente a la delegación local del organismo, ubicada sobre la avenida Independencia, entre Luro y 25 de Mayo.

La convocatoria tiene como objetivo visibilizar la problemática y reclamar una respuesta que garantice la continuidad de los traslados. “Queremos que nos ayuden a defender los derechos de las personas con discapacidad que están siendo vulnerados significativamente”, expresó Gladys Correa, directora institucional de UMASDECA.