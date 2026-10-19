La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Seguridad- llevó adelante operativos preventivos dinámicos de control vehicular entre el viernes y el domingo, con la participación de la Patrulla Municipal y fuerzas de seguridad en los barrios El Martillo, Bosque Grande, San Cayetano, Don Emilio, entre otros.

Durante los controles, se verificó la documentación de vehículos y motovehículos y se procedió al secuestro de 63 motos por distintas irregularidades.

En uno de los procedimientos, se detectó una licencia de conducir presuntamente apócrifa, por lo que el conductor fue trasladado a la Comisaría Duodécima para su notificación.