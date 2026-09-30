El fin de septiembre presenta condiciones aún invernales en la Costa Atlántica. Es que el ciclón que pasó por nuestra región dejó lluvias y aún mantiene un fuerte corredor de vientos del sector sudoeste que provoca bajas temperaturas con máximas apenas entre 11 y 12 grados.

Este período se va a mantener al menos hasta el jueves con la posibilidad además de algunos chaparrones costeros y nubosidad variable.

Hacia el fin de semana con la rotación del viento hacia el sector norte las temperaturas comenzarán a recuperarse con un breve episodio de inestabilidad el sábado por la mañana.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío. Cielo mayor a parcialmente nublado. Viento regular a moderado del sector sudoeste. La temperatura mínima se estima en 7° y la máxima en 12°.

Reporte @sebapagliarino