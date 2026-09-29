El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, a través de SecSalud, junto con la ONG Cheo Azul, llevará adelante el próximo viernes 2 de octubre el Primer Encuentro sobre Salud Mental, una jornada destinada a generar conciencia, brindar herramientas de prevención y acercar información y asesoramiento a la comunidad.

Durante el encuentro, la planta baja de la sede sindical contará con diferentes stands de ONG, instituciones públicas y privadas y asociaciones civiles, integrados por profesionales, voluntarios, familiares y personas vinculadas al abordaje de distintas problemáticas relacionadas con la salud mental.

A través de charlas personalizadas, folletería y espacios de orientación, se abordarán diferentes temáticas, entre ellas consumos problemáticos, prevención del suicidio, alcoholismo, alzheimer, bulimia y anorexia y estrés laboral, entre otras.

La organización encabezada por Guillermo Bianchi, destacó la importancia de generar espacios de articulación entre las distintas organizaciones que trabajan en el área.

“Desde el SECZA estamos convencidos de que las grandes problemáticas que atraviesa nuestra comunidad y que van en franco ascenso, es necesario abordarlas a través de la unidad de las organizaciones que brindan contención y asesoramiento, articulando políticas en conjunto”, señalaron desde la organización.