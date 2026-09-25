La Peña de Boca Juniors en Mar del Plata, «La Mitad + 1 MDQ», cumple 11 años de trabajo ininterrumpido en la ciudad. Desde su fundación, la institución se fue consolidando no solo como el punto de reunión neurálgico para socios, socias e hinchas del Club Atlético Boca Juniors, sino también como un actor social con un profundo arraigo e impacto en la comunidad marplatense.

A lo largo de estos 11 años, la Peña llevó adelante distintas tareas que abarcan desde la organización de viajes a La Bombonera y la transmisión en vivo de los partidos en su sede (ubicada en Alvarado esq. España), hasta la realización de campañas solidarias periódicas, colectas de alimentos, festejos del Día de la Niñez y actividades culturales y deportivas.

Con motivo de los festejos, la Peña decidió que todos los hinchas de la ciudad tengan la posibilidad de participar de un sorteo que incluye una entrada con su respectivo viaje, para disfrutar de un partido en la Bombonera. La modalidad del sorteo, abierto a toda la comunidad, se realiza a través de la cuenta oficial de Instagram @lamitadmasuno.mdq . El ganador o ganadora se dará a conocer este sábado 26 en el programa “La Mitad + 1 Radio», que se emite los sábados de 12 a 13 hs por Radio La Red 91.3 y en el canal de YouTube de la Peña.

«Cumplir 11 años significa reafirmar el compromiso con nuestra identidad y con nuestra gente. La Peña es la casa de todos los bosteros de Mar del Plata, un canal directo con el club de nuestros amores y un espacio abierto para ayudar a quienes más lo necesitan en la ciudad», destacó Octavio Cortés, presidente de la Peña.