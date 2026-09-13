Más de 300 detectoristas de todas las edades y procedentes de todo el país y Uruguay se dieron cita desde esta mañana en Playa Grande para participar de la primera edición de la Beach Vankish Experience, una

jornada gratuita e inédita en Mar del Plata, declarada de Interés Turístico y Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURYC) de General Pueyrredon.

La actividad combinó detección de metales, recreación familiar y una acción de cuidado ambiental, y ya quedó incorporada al calendario oficial de actividades de la ciudad.

La propuesta, denominada Beach Vanquish Experience, fue organizada por Tome y Traiga Detectores de Metales con el respaldo de la firma australiana Minelab, y ha convocado a vecinos, turistas, familias y aficionados a la detección de metales a sumarse desde muy temprano por la mañana.

La jornada incluyó la Gran Búsqueda del Tesoro, con monedas coleccionables y tokens canjeables por detectores de metales y accesorios que tendrá lugar a partir de las 15 y la Caza de Monedas del Mundo, con piezas de distintos países para llevarse de recuerdo que se desarrolló al mediodía.

También hubo un sector especialmente pensado para chicos, donde pudieron tener su primera experiencia con detectores de metales acompañados por adultos. Cada asistente recibió además un Pasaporte del Detectorista que, al completarse, habilita a un sorteo final por dos detectores de la Serie 60 último modelo y otros premios.