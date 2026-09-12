Ante más de mil quinientos dirigentes, afiliados y vecinos reunidos en el Club River, la Unión Cívica Radical de Mar del Plata presentó a sus nuevas autoridades, y el cierre estuvo a cargo del senador nacional Maximiliano Abad, quien planteó los principales desafíos de la ciudad y aseguró que “lo verdaderamente movilizante es pensar y trabajar para proyectar a Mar del Plata, mi ciudad”.

Abad definió a Mar del Plata como “una capital sin provincia” y convocó a profundizar un modelo de ciudad abierta, integrada y equilibrada, que contemple el desarrollo del norte, el sur, los barrios y el centro, y avance también en una mayor integración de Batán y Sierra de los Padres.

“Necesitamos una Mar del Plata abierta, donde haya más inversiones, se multipliquen los eventos y crezca el deporte; y equilibrada, para que las oportunidades lleguen a cada rincón de la ciudad”, sostuvo.

El senador nacional ubicó al empleo y la seguridad entre las principales preocupaciones de los marplatenses y remarcó la necesidad de abordarlas con liderazgo y gestión. También puso a la educación como una herramienta central para generar oportunidades: “Tenemos que construir la Mar del Plata ciudad educativa. A mayor nivel educativo, mejor empleo, y nosotros tenemos todo para avanzar en esa dirección”.

En ese marco, Abad volvió a reclamar que Punta Mogotes sea definitivamente de los marplatenses y destacó el proyecto para que la histórica Canchita de los Bomberos pase al Municipio y quede preservada como espacio público. “Punta Mogotes es de Mar del Plata y Kicillof la tiene que devolver a los marplatenses”, afirmó, y sostuvo que la ciudad debe recuperar y poner en valor sus espacios públicos como lugares de encuentro para los vecinos.

“Le pedimos al Gobierno Nacional que le ceda a Mar del Plata la Canchita de los Bomberos y nuestros concejales ya elevaron el pedido de modificar los indicadores para que se cristalice ese objetivo y que solo sea utilizado por los vecinos para espacio público”, dijo.

“Mar del Plata no se construye desde un escritorio ni con el esfuerzo de una sola persona: se construye entre todos. Tenemos por delante una enorme oportunidad y también una responsabilidad: transformar la esperanza en futuro. La mejor Mar del Plata todavía está por venir”, expresó Abad al cerrar su intervención.

PALABRAS DE LOS PRESIDENTES

Por su parte, el flamante presidente del comité local, Ricardo Liceaga Viñas señaló que la nueva conducción trabajará sobre cuatro ejes: fortalecer la infraestructura partidaria, mantener un Comité abierto y activo, profundizar la presencia radical en los barrios y trabajar codo a codo con la Juventud Radical. “Tenemos un pasado del que estamos orgullosos, tenemos presente y, por sobre todas las cosas, tenemos futuro”, expresó, reivindicando las transformaciones impulsadas en la ciudad durante las gestiones de Ángel Roig, Elio Aprile y Daniel Katz. En el inicio del discurso que abrió el acto pidió un reconocimiento para “Tato” Serebrinsky que atraviesa una situación personal.

A su turno, el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, remarcó la importancia estratégica de la cohesión interna y la vocación de poder de la Unión Cívica Radical en todo el territorio bonaerense. «La unidad del radicalismo no es una mera consigna electoral, sino la condición indispensable para ofrecerle a la provincia de Buenos Aires una alternativa seria, sólida y con verdadero arraigo territorial. Estamos consolidando un partido protagonista, organizado en cada uno de los 135 municipios y preparado para asumir el desafío de gobernar”.

«El radicalismo del presente y del futuro tiene que ser la voz de los bonaerenses que la están pasando mal: los que sufren el deterioro de la salud pública, la crisis del IOMA, la falta de respuestas en materia de seguridad, la pérdida del poder adquisitivo y el ahogo a nuestros sectores productivos. Nuestra responsabilidad ética y política es poner estos temas prioritarios en el centro del debate, elaborar una agenda bonaerense, y transformar las preocupaciones cotidianas en propuestas concretas que le devuelvan la esperanza a todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires», concluyó.

En tanto, la presidente de la Juventud Agustin Serebrinsky destacó “el presente del radicalismo con el empuje de la juventid, de la mano del senillero que es una herramienta de mucha utilidad para todos nosotros” al tiempo que envio un mensaje para su padre ante el aplaudo de los presentes.

En tanto, Rocío Tedesco -consagrada el fin de semana pasado- no dudó en afirmar que “desde el sabado me toca presidir la juventid” y agradeció “el trabajo en equipo con el equipo de juventud de Mar del Plata”.

Participaron del acto ademas la diputada nacional Karina Banfi, el legislador Matias Civale, concejales de distintos distritos que le dieron vida en Mar del Plata al Primer Foro de Concejales radicales, desarrollado todo el dia en la facultad de Derecho, jefes comunales, legisladores y dirigentes políticos partidarios, convencionales y referentes radicales de la ciudad y la región.