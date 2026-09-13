Alvarado de Mar del Plata dejó pasar la posibilidad de asegurar el primer puesto del Nonagonal del Federal A, pero consiguió igualmente el objetivo principal: clasificarse a los playoffs por el primer ascenso.

El equipo de Pablo Martel perdió 1-0 ante Cipolletti, en La Visera de Cemento, por la octava y anteúltima fecha de la Zona B, pero el empate posterior de Kimberley frente a Huracán Las Heras le permitió confirmar su presencia entre los cuatro primeros.

El único gol del encuentro en Río Negro llegó a los 8 minutos del segundo tiempo, cuando Martín Peralta marcó para el conjunto local. Alvarado intentó reaccionar con los ingresos de Ramiro Makarte, Germán Cervera, Marcos Miori, Franco Pinoni y Agustín Melean, pero no pudo encontrar el empate. Cipolletti sostuvo la ventaja y sumó tres puntos fundamentales que lo dejaron muy cerca de la clasificación.

En Mar del Plata, en tanto, Kimberley empató ante Huracán Las Heras y desperdició una oportunidad importante de acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto de Mariano Mignini quedó obligado a ganar en la última fecha y esperar otros resultados. El Dragón cerrará el Nonagonal como visitante frente a Villa Mitre.

La programación de esa jornada será Villa Mitre-Kimberley, Alvarado-Olimpo, Huracán-Atenas y Juventud Antoniana-Cipolletti.

La jornada también tuvo el triunfo de Atenas de Río Cuarto por 3-1 sobre Juventud Antoniana, mientras que Argentino de Monte Maíz venció 1-0 a Villa Mitre con un gol de Juan Ignacio Tomadoni a los 40 minutos del segundo tiempo.

Con los resultados de la fecha, Atenas quedó como líder con 16 puntos, Cipolletti llegó a 15, Alvarado suma 14 y Argentino de Monte Maíz 14. Más atrás aparecen Olimpo con 12, Kimberley con 11, Villa Mitre con 9, Huracán Las Heras con 4 y Juventud Antoniana con 2.

Los cuatro primeros avanzarán a los playoffs por el ascenso. Además, Olimpo aseguró su clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina.