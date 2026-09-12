El espectáculo plantea un viaje emocional y musical por distintas épocas, con un repertorio que fusiona géneros y recupera las voces de mujeres que marcaron la historia de la música argentina.

En esta presentación estarán acompañadas por César Monzón en guitarra y Maximiliano Escalante en teclado.

Luego de las últimas funciones con localidades agotadas, Karina Levine y Flor Cosentino vuelven a compartir escenario con “Mujeres Argentinas”, el espectáculo que reúne canciones de grandes autoras e intérpretes de la música popular argentina.

Un recorrido por la música argentina

¿Qué tienen en común María Elena Walsh, Tita Merello, Eladia Blázquez, Sandra Mihanovich, Celeste Carballo, Marilina Ross, Teresa Parodi, Fabiana Cantilo y Gilda?

Además de ser referentes de distintas generaciones y géneros, son las artistas que entrelazan el universo de “Mujeres Argentinas”, una propuesta que las reúne a través de sus canciones y de la huella que dejaron en la cultura del país.

Diez años de trayectoria

“Mujeres Argentinas” cuenta con diez años de trayectoria ininterrumpida y ha recorrido distintos escenarios de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta se presentó ante públicos que acompañaron su continuidad y tuvo funciones con localidades agotadas.

Karina Levine es una artista formada en canto, danza y teatro, con proyección nacional e internacional. Fue elegida por Pepe Cibrián para interpretar un rol co protagónico en Drácula y por Julio Bocca como voz cantante del Ballet Argentino durante sus giras por Europa y América Latina. Ganó dos premios Estrella de Mar y se presentó junto a la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, además de actuar en escenarios como La Ballena Azul del CCK.

Flor Cosentino es cantautora, compositora y productora musical, y es presentada como una de las voces referentes de la nueva canción popular de su país. Fue distinguida por SADAIC con el Primer Premio a la Mejor Canción en el Festival de la Canción Argentina por su obra “Soy Mi Dueña” y reconocida como Embajadora Cultural y Turística de la región. Cuenta con una discografía propia, proyección internacional y presentaciones en España, además de haber compartido escenario con artistas como Joan Manuel Serrat, Sandra Mihanovich, Diego Torres y Vicentico.

La propuesta reúne así las trayectorias de ambas artistas en una misma puesta escénica, construida alrededor de las mujeres que las inspiraron y de un repertorio que atraviesa diferentes momentos de la música argentina.

Luego de la presentación en Wolfgang Teatro Bar, “Mujeres Argentinas” volverá a la Ciudad de Buenos Aires el 11 de octubre, en el Paseo La Plaza, sobre la calle Corrientes.

“MUJERES ARGENTINAS”

Karina Levine y Flor Cosentino

Sábado 19 de septiembre a las 21 hs

Wolfgang Teatro Bar – La Rioja 2065, Mar del Plata

Anticipadas: $15.000 | Puerta: $20.000

Reservas: 223 590 4777