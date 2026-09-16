Mar del Plata tendrá su primera gran competencia gastronómica dedicada a la hamburguesa. Se trata de Mardel Burger, un evento organizado por la agencia MQA que reunirá a doce de las hamburgueserías más destacadas de la ciudad durante una jornada de doce horas, el domingo 11 de octubre, de 11 a 23, en Villa Mitre (Lamadrid 3870).

El evento se organiza bajo el concepto “Mar del Plata elige”, una propuesta que pone al público en el centro de la experiencia: parte de las hamburgueserías ya fueron preseleccionadas por la organización, mientras que el resto se dene con la

participación activa de la comunidad, que puede postular a su local favorito para que ingrese a la competencia.

El día del evento, cada una de las doce hamburgueserías contará con un stand propio para presentar su propuesta, y el público podrá recorrer el predio, probar las distintas opciones y votar por su favorita para definir a la ganadora del galardón “Mejor Hamburguesería Marplatense 2026”. La jornada incluirá además música en vivo y DJs, activaciones y experiencias de marcas auspiciantes, y espacios recreativos pensados para disfrutar en familia o con amigos.

El evento cuenta con el apoyo de marcas como Rappi, McCain, Pepsi, Patagonia y Speedy, entre otros sponsors, que se suman con activaciones y experiencias para el

público a lo largo de la jornada.

Las entradas ya están a la venta a través de Venti. La entrada anticipada con consumo incluido (hamburguesa, bebida y papas) tiene un valor de $20.000, mientras que el ingreso sin consumo cuesta $17.000. También habrá combos con mayor consumo

incluido, y una vez dentro del predio el público podrá comprar todas las

hamburguesas adicionales que quiera en los stands de cada local.

Se esperan más de 2000 asistentes a lo largo de la jornada, en un evento que busca instalarse como una nueva tradición gastronómica de la ciudad y poner en valor a la escena marplatense de hamburgueserías.

“Mardel Burger no es solo un evento para ir a comer: es una competencia de

ciudad, donde los marplatenses participan desde antes, eligiendo qué

hamburgueserías compiten, y después, votando quién gana”, señalaron desde la organización.

Datos del evento

Evento: Mardel Burger

Fecha: domingo 11 de octubre de 2026

Horario: 11 a 23 h

Lugar: Villa Mitre — Lamadrid 3870, Mar del Plata

Participantes: 12 hamburgueserías, pre seleccionadas y elegidas por la comunidad

Mecánica: elección de la Mejor Hamburguesería Marplatense 2026 por voto del público

Entradas: desde $17.000 (sin consumo) y $20.000 (con burger + bebida + papas), a la venta en Venti (cupos limitados, luego aumentan)

Link de venta: https:/venti.live/evento/mardel-burger-2026/franiglesias



Organiza: M