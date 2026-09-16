La mitad de la semana todavía mantienen condiciones de tiempo frío en Mar del Plata con temperaturas bajas y máximas cercanas a los 12 grados.

Sin embargo, a partir de hoy el aire cálido volverá con la rotación de viento hacia el sector norte y se mantendrá al menos hasta el domingo lo que permitirá una recuperación de temperaturas con tardes mas primaverales y máximas cercanas a los 18 o 20 grados sin pronóstico de lluvias.

Cabe destacar que el equinoccio de primavera se dará el próximo martes 22 a las 21.05 en nuestro país.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío a fresco. Cielo parcial a algo nublado. Viento leve a moderado del sector sur en rotación al norte. La temperatura mínima se estima en 3° y la máxima en 13°.

Reporte @sebapagliarino