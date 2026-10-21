Luego del acto inaugural realizado en el Playón de Las Toscas, comenzaron este martes las competencias de los Juegos Bonaerenses 2026 con el inicio de las 117 disciplinas deportivas y culturales de la etapa final, que se desarrollan en más de 66 escenarios distribuidos entre Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Sierra de los Padres hasta el 23 de octubre.

Las actividades deportivas y culturales se extenderán hasta el viernes inclusive, cuando se disputen las instancias finales de los deportes de conjunto y se defina la posición definitiva del medallero general. En la edición anterior, el municipio de General Pueyrredón se consagró ganador, seguido por Almirante Brown y Lomas de Zamora.

Durante la primera jornada, el atletismo tuvo su inicio por la mañana en la Pista de Atletismo del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), donde se entregaron las primeras medallas de esta edición. Por la tarde, continuaron las pruebas en las categorías de personas con discapacidad (PCD) y trasplantados, que también sumaron sus primeras preseas.

A su vez, en el Natatorio Alberto Zorrilla, comenzaron las competencias de natación para personas con discapacidad, cuya programación se extenderá hasta el miércoles por la tarde.

En la zona del Estadio José María Minella, el hockey puso en marcha sus encuentros en el Complejo Municipal, con actividades simultáneas en las sedes de Banco Provincia y Biguá. En tanto, la playa Varese fue escenario del inicio de las competencias de beach handball, vóley y fútbol playa.

La jornada también marcó el comienzo de los deportes de conjunto que definirán a sus campeones el viernes. Entre ellos se encuentran el básquet, el cestoball, el fútbol en sus modalidades 5, 7 —incluida la categoría mixta— y 11, el handball y el vóley.

Además, durante la jornada finalizó la competencia de acuatlón en el Natatorio, mientras que en la rama cultural concluyó la disciplina de cumbia. La programación de Cultura continuará mañana con las definiciones de freestyle y danza tango.

La mayor parte de las muestras y presentaciones se desarrollan en el Teatro Auditorium y la sala Payró, mientras que el Museo del Mar será sede de las competencias de fotografía el jueves 22. Por su parte, en el Teatro Leonardo Favio de Santa Clara del Mar se desarrollan las disciplinas de narración oral, solista vocal y malambo.

De esta manera, los Juegos Bonaerenses 2026 pusieron en marcha una nueva edición de la principal competencia deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires, que reúne a participantes de los 135 municipios y promueve la inclusión, la participación y el encuentro a través del deporte y la cultura.