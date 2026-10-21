Mar del Plata volvió a recibir cruceros turísticos, en un acontecimiento que abre nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo, el comercio y la actividad económica de la ciudad. La llegada es resultado de un trabajo de articulación entre autoridades nacionales y locales, orientado a ampliar las posibilidades de Mar del Plata como destino turístico.

El diputado nacional Alejandro Carrancio, quien participó de las gestiones para concretar esta llegada, destacó la importancia del trabajo conjunto y remarcó que la incorporación de la ciudad a este tipo de circuitos representa una oportunidad para seguir diversificando su oferta turística.

“Detrás de esta llegada hubo mucho trabajo, reuniones y gestiones que hoy se traducen en un hecho concreto para Mar del Plata. Siempre sostuvimos que nuestra ciudad tiene un potencial enorme y que nuestro desafío es generar las condiciones para aprovecharlo. Hoy estamos dando un paso en ese sentido”, expresó Carrancio.

El legislador destacó especialmente el acompañamiento del presidente Javier Milei y reconoció el trabajo de Daniel Scioli y del presidente del EMTURYC, Diego Juárez, para avanzar en las gestiones que permitieron concretar la llegada.

“Quiero agradecer especialmente al presidente Javier Milei por acompañar las gestiones que hicieron posible este acontecimiento, a Daniel Scioli por su trabajo y a Diego Juárez por el compromiso que viene demostrando con el desarrollo turístico de nuestra ciudad. Cuando hay objetivos claros y coordinación entre quienes tenemos responsabilidades, podemos avanzar en proyectos importantes para Mar del Plata”, señaló.

La llegada de cruceros representa una oportunidad para ampliar la actividad turística y generar movimiento en sectores como la gastronomía, el comercio, el transporte y los servicios vinculados con la recepción de visitantes.

En ese sentido, Carrancio remarcó la importancia de continuar trabajando para que este tipo de iniciativas tengan continuidad y puedan integrarse a una estrategia de desarrollo turístico de largo plazo.

“Mar del Plata tiene que seguir abriendo puertas. Tenemos una ciudad con una enorme capacidad para recibir visitantes, generar inversiones y desarrollar nuevas actividades

económicas. Lo importante es no quedarnos solamente con esta llegada, sino seguir trabajando para que se convierta en una oportunidad sostenida de crecimiento”, afirmó.

Finalmente, el diputado nacional sostuvo que el regreso de los cruceros demuestra la importancia de mantener una agenda de trabajo vinculada con las posibilidades de desarrollo de la ciudad.

“Esto es mucho más que una postal. Es una oportunidad para el turismo, para el comercio y para quienes todos los días trabajan y emprenden en Mar del Plata. Tenemos que seguir generando las condiciones para que nuestra ciudad crezca y aproveche todo su potencial”, concluyó Carrancio.