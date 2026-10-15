La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo este jueves una contundente expresión en las calles de Mar del Plata, donde una multitud se movilizó para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas y rechazar el desfinanciamiento del sistema educativo por parte del Gobierno nacional.

La magnitud de la convocatoria quedó reflejada en la extensión de la columna de manifestantes, que superó las 12 cuadras a lo largo de su recorrido. La masiva participación de estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y distintos sectores de la comunidad convirtió a la jornada en una demostración del alcance del reclamo universitario en la ciudad.

La movilización comenzó a las 16, con concentración en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, y avanzó por Deán Funes, Alvarado, avenida Independencia y avenida Luro, hasta llegar al Monumento a San Martín.

La protesta fue convocada por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), junto con ADUM, APU, ATE, APUTN, la Federación Universitaria Marplatense (FUM) y los centros de estudiantes, en el marco de una jornada nacional de movilización.

Un reclamo que volvió a ganar las calles

El eje central de la marcha fue la defensa de la universidad pública, con reclamos por el financiamiento de las instituciones de educación superior y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La contundencia de la convocatoria marplatense dejó en evidencia la capacidad de movilización de la comunidad universitaria y el acompañamiento de amplios sectores políticos y sociales a una demanda que excede las aulas y alcanza al conjunto de la sociedad.

Con una columna que se extendió por más de 12 cuadras, la quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en primer plano la discusión sobre el presente y el futuro de la educación pública superior, en una jornada marcada por la masiva participación y la defensa de la universidad como herramienta de formación, igualdad de oportunidades y desarrollo.