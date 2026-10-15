Buenos Aires, 15 octubre (NA) — La Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentó alrededor de un 17% en la provincia de Buenos Aires y la tarifa básica para los vehículos de hasta 2.500 kilos quedó fijada en $114.105,99 (con IVA incluido), según una disposición del Ministerio de Transporte bonaerense publicada en el Boletín Oficial.

El nuevo valor representa un incremento de $17.048,34 respecto de la tarifa que regía desde enero de 2026, equivalente a una suba del 17,6% para esa categoría. Además, la actualización alcanza también al resto de los rodados, de acuerdo con la disposición 361 de la cartera provincial.

La medida había sido prevista inicialmente para julio, pero su aplicación se postergó durante tres meses con el objetivo de “atenuar su impacto sobre los usuarios”, según explicaba la normativa.

Cuánto cuesta la VTV en la Provincia

Con la nueva actualización, los valores para las principales categorías son:

Vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99

Motos: $45.614

Vehículos de más de 2.500 kilos: $205.264

Todos los importes incluyen IVA y el precio final depende del peso y las características de cada vehículo, por lo que se recomienda consultar el valor correspondiente antes de realizar la verificación.

Las nuevas tarifas se aplican en todas las plantas habilitadas de la provincia de Buenos Aires. Además, el precio que deben pagar los conductores es el vigente al momento de realizar la inspección, independientemente de cuándo hayan solicitado el turno.

Talleres habilitados

La obligatoriedad de la VTV también quedó en el centro del debate por las iniciativas del Gobierno nacional para desregular el servicio y permitir que otros talleres puedan entregar la oblea habilitante. Sin embargo, desde Provincia adelantaron que se mantendrá el esquema actual y que no autorizará revisiones fuera del sistema vigente.