Los días sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, Mar del Plata volverá a convertirse en escenario de una de las citas más destacadas de la moda: una nueva edición del Mar del Plata Fashion Week, que presentará las tendencias Primavera–Verano de la mano de reconocidos diseñadores, marcas, nuevos talentos y referentes de la industria local y nacional.

El evento, como es habitual, tendrá como propósito reunir fondos para acompañar las obras y proyectos que la FUNDAMI impulsa al servicio del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti.

Esta nueva edición propondrá dos jornadas en las que convivirán diseño de autor, indumentaria, propuestas de playa, joyería, nuevos talentos y espectáculos, ofreciendo una mirada amplia sobre las tendencias de la próxima temporada y sobre la diversidad y creatividad que caracterizan actualmente a la industria de la moda.

El sábado 31 de octubre participarán Benito Fernández, Canada Beach, Mimi

Bikinis, Madre de Dios, Nia, Palladio New Talents, Sissi by Lola, Iara by Mario Vidal y Andrea Aguirre, junto a una presentación especial de Anastasia Romanova.

El domingo 1 de noviembre será el turno de Verónica de la Canal, Compass Jeans, Aghatta Bikinis, Maru Katabian, Thomas Kiss, Passarela by Vanesa Lanza, Palladio New Talents, Mimilú, Cazzaro Joyas, Jesica Córdoba y Gerónimo de la Iglesia, además de una nueva presentación especial de Anastasia Romanova.

La presencia conjunta de guras reconocidas de la moda argentina, marcas consolidadas, diseñadores independientes y jóvenes que comienzan a desarrollar su camino profesional constituye uno de los rasgos distintivos del Mar del Plata Fashion Week. La propuesta busca anticipar las tendencias de la temporada 26/27, pero también ofrecer una plataforma que permita visibilizar y promover la industria textil, el diseño y el talento marplatense.

Detrás de cada colección existen emprendedores, diseñadores, productores, modelos, realizadores y profesionales que invierten, generan empleo y aportan al desarrollo de una actividad con gran potencial económico y creativo para la ciudad.

En este sentido, el Fashion Week vuelve a constituirse como una verdadera vidriera para una Mar del Plata que produce, emprende, crea e innova. Pero esa capacidad de generar valor encuentra, además, un propósito solidario.

Desde FUNDAMI se destaca que cada entrada, cada patrocinio y cada empresa que acompaña el evento contribuyen a sostener una tarea que luego se transforma en obras concretas para el Hospital Materno Infantil. De esta manera, la creatividad y el

desarrollo productivo encuentran también una forma de generar impacto social.

JUNTOS DEJEMOS HUELLA.

Valor de las Entradas

1 JORNADA $20.000,- / SAB/DOM $38.000

Puntos de Venta

Hotel Iruña

Hotel Costa Galana

Instituto Palladio

ONLINE: @fundamiok

Informes:

WPS: 223.4.38.0921, [email protected]