Vigo, España. El senador nacional Maximiliano Abad participó de Conxemar, la feria internacional de productos del mar que reúne en Vigo a importadores, compradores, empresas y proveedores de tecnología de distintos países. España constituye uno de los mercados relevantes para los productos pesqueros argentinos y el encuentro permite conocer de primera mano tendencias de precios, mercados, nuevos formatos, tecnología y oportunidades comerciales.

“Vigo no es solamente una vidriera: es un mercado. Acá están muchos de los compradores con los que trabaja y compite nuestra industria. Argentina tiene productos reconocidos internacionalmente, empresas, trabajadores y conocimiento. Lo que necesitamos es generar las condiciones para competir mejor, ganar mercados y generar más trabajo en nuestro país”, señaló Abad.

El senador destacó especialmente la importancia que representa este escenario para Mar del Plata y su complejo pesquero exportador.

“Para Mar del Plata esto es estratégico. Nuestra ciudad tiene una industria con capacidad para producir, agregar valor y exportar. Cada oportunidad que nuestra pesca pueda aprovechar en el mundo significa más actividad para nuestras empresas y más trabajo para nuestra gente”, sostuvo.

Durante su paso por Conxemar, donde hubo 830 expositores de 30 paises, Abad mantuvo encuentros con actores de la industria y recorrió espacios vinculados a maquinaria, cadena de frío, packaging, tecnología y servicios.

En la Feria tuvieron presencia las empresas marplatenses: Grupo Solimeno, Maronti, Buenos Aires Pesca, Ritorno-Sallustio y Ciccioti S.A y Gaaad Group S.A, y en algunas de ellas tomó contacto con referentes.

En ese marco, mantuvo un encuentro con el subsecretario de pesca de la Nación, Antonio Lopez Cazorla, con Silvina Isabel Montenegro, nueva titular del Consulado General de la República Argentina con sede en Vigo y con ámbito de actuación en Galicia, Asturias y Castilla y León y la representante de Cancillería en el Consejo Federal Pesquero, Paola Guccioni.

El objetivo fue conocer experiencias y tendencias de una actividad que constituye una cadena productiva moderna y que genera empleo tanto a bordo como en tierra.

ELIMINAR RETENCIONES

En ese marco, Abad volvió a plantear la necesidad de eliminar las retenciones a las exportaciones pesqueras, un reclamo que viene impulsando en el Senado de la Nación como parte de una agenda destinada a recuperar competitividad para el sector.

“Si queremos multiplicar nuestras exportaciones, tenemos que dejar de castigar a quienes producen y venden al mundo. Eliminar las retenciones es darle a nuestra pesca mejores condiciones para competir”, afirmó.

Finalmente, Abad sostuvo: “Estamos en Vigo para acompañar a nuestra industria, fortalecer vínculos y conocer hacia dónde va el mercado mundial. Mar del Plata tiene todo para ser protagonista. Tenemos que darle las herramientas para que pueda hacerlo”.