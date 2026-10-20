La iniciativa del concejal Marcelo Cardoso superó una nueva instancia legislativa y quedó en condiciones de ser tratada en una próxima sesión del Concejo Deliberante. La propuesta busca modernizar las inspecciones municipales, reducir la burocracia y garantizar mayor transparencia y seguridad jurídica a los vecinos.

El proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Marcelo Cardoso para digitalizar las actas de inspección municipal obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon y quedó en condiciones de avanzar hacia su aprobación definitiva en el recinto.

La iniciativa propone modificar la Ordenanza Nº 5355, que regula la actuación de los inspectores municipales, para reemplazar progresivamente las tradicionales actas en papel por un sistema digital que incorpore herramientas de firma electrónica, registro de actuaciones y notificaciones a través del domicilio electrónico.

“Estamos cada vez más cerca de dar un paso importante en la modernización del Municipio. Este proyecto busca terminar con procedimientos burocráticos que pueden simplificarse con tecnología, mejorar el trabajo de los inspectores y, fundamentalmente, brindar más transparencia y garantías a los vecinos”, destacó Cardoso tras el avance de la iniciativa en comisión.

La propuesta permitirá que los inspectores municipales confeccionen las actas mediante dispositivos electrónicos, dejando constancia de cada procedimiento y de la identificación del agente interviniente. De esta manera, se busca reducir errores, agilizar las tareas administrativas y garantizar una mayor trazabilidad de las actuaciones.

Además, el nuevo sistema facilitará las notificaciones electrónicas y permitirá avanzar hacia una gestión más ordenada y eficiente de la información, evitando demoras y reduciendo el uso de papel.

“Digitalizar no es solamente cambiar el papel por una pantalla. Es lograr que cada actuación sea más clara, segura y fácil de controlar. Queremos un Municipio que aproveche la tecnología para trabajar mejor, utilizar de manera más eficiente sus recursos y dar respuestas más rápidas a los ciudadanos”, sostuvo el concejal.

El proyecto contempla una implementación gradual de hasta dos años, durante los cuales podrán coexistir las actas digitales y las tradicionales en papel, permitiendo que las distintas áreas municipales adapten sus procedimientos y herramientas de trabajo.

La modernización también alcanzará a las actuaciones vinculadas con clausuras preventivas, intervención y comiso de mercaderías y fiscalización de obras.

Con el dictamen favorable de la Comisión de Legislación, la iniciativa quedó lista para su tratamiento en una próxima sesión del Concejo Deliberante, donde se definirá su aprobación definitiva.

“Modernizar el Estado es eliminar trámites innecesarios, reducir la burocracia y hacer que los recursos públicos se utilicen mejor. Hoy estamos más cerca de concretar una transformación que beneficiará tanto al Municipio como a los vecinos. Esperamos que pronto las actas digitales sean una realidad en General Pueyrredon”, concluyó Cardoso