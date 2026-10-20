La Secretaría de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) presentaron en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad la 41.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se desarrollará del 5 al 15 de noviembre bajo el lema «Donde el cine argentino dialoga con el mundo».

La programación incluirá 150 películas, entre largometrajes y cortometrajes, que se exhibirán en 10 salas. Habrá producciones argentinas e internacionales, películas reconocidas en festivales de todo el mundo, homenajes, aniversarios y actividades especiales. El lanzamiento en la ciudad de Buenos Aires funcionó como antesala del encuentro cinematográfico que tendrá lugar en Mar del Plata.

La ceremonia contó con la presencia del Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli; el titular del INCAA, Carlos Pirovano; el Director Nacional de Integración Federal, Gastón Pulero, y los Directores Artísticos del Festival, Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos.

También asistieron funcionarios nacionales, entre ellos, Mariana Ron, a cargo de la Dirección de Asuntos Culturales en Cancillería; el Director General del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata, Francisco Taverna, y la vicepresidente del organismo, Johanna Panebianco. Además, participaron representantes de delegaciones diplomáticas, artistas, profesionales de la industria audiovisual, de distribuidoras y de exhibidoras.

Previamente a la ceremonia, Cifelli destacó «especialmente el trabajo conjunto que venimos realizando con la Ciudad de Mar del Plata para sostener y potenciar este Festival».

«El Festival de Mar del Plata es una plataforma para que el cine argentino dialogue con el mundo y para que más historias lleguen a las pantallas y a los espectadores. Trabajar juntos, con el sector público, los privados y la comunidad, es el camino para que siga creciendo y llegue cada vez a más personas», subrayó.

«La articulación público-privada es clave para sumar capacidades, atraer inversiones y construir una propuesta cultural que genere oportunidades y movimiento para toda la comunidad», remarcó.

Pirovano, por su parte, expresó su expectativa de que esta edición permita realizar «un festival como realmente Mar del Plata se merece» y destacó la respuesta del público a través de las acreditaciones anticipadas. Además, señaló que esperan una mayor presencia de visitantes de otras ciudades del país: «Los festivales son un lugar de encuentro», sostuvo.

En el marco de la presentación del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se entregó uno de los tres premios Astor Piazzolla previstos que se otorgarán en esta edición del Festival a la Trayectoria. En esta ocasión, recibió la distinción del compositor Emilio Kauderer, quien desarrolló una extensa carrera en el cine argentino y trabajó con ambos directores en numerosas producciones.

También compuso la música de películas como Metegol, El cuento de las comadrejas y Corazón de león, y sus obras fueron interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl, bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Al cierre de la ceremonia en el Palacio Libertad, Kauderer dirigió un concierto junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto.

La propuesta combinó música en vivo e imágenes de películas y recorrió algunas de sus bandas sonoras más reconocidas, como las de El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, y Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain.

Durante el desarrollo del Festival en noviembre, se entregarán los restantes premios a la actriz Natalia Oreiro y al director y guionista Alejandro Agresti, en reconocimiento a sus aportes al cine.

Películas premiadas en los grandes festivales internacionales

Entre las propuestas anunciadas se destaca la sección Ganadoras de grandes festivales, dentro de Panorama, que reunirá nueve películas reconocidas en Cannes, Berlín, Sundance y Annecy y que tendrán su estreno argentino en Mar del Plata.

La lista incluye Fjord, de Cristian Mungiu, ganadora de la Palma de Oro de Cannes; Josephine, de Beth de Araújo, distinguida con el Gran Premio del Jurado Dramático y el Premio del Público en Sundance; y Everybody Digs Bill Evans, de Grant Gee, reconocida con el Oso de Plata a la Mejor Dirección en la Berlinale 2026. También llegará Rose, de Markus Schleinzer, por la que Sandra Hüller recibió el Oso de Plata a la Mejor Interpretación Protagónica.

La selección se completa con Un hombre de su tiempo (Notre Salut), de Emmanuel Marre, premiada por su guion en Cannes; Everytime, de Sandra Wollner, ganadora de la competencia Un Certain Regard; Congo Boy, de Rafiki Fariala, que obtuvo el reconocimiento a Mejor Actor para Bradley Fiomona Dembeasset en esa misma sección; La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi; y La violinista, de Raúl García y Ervin Han, ganadora del Cristal al Mejor Largometraje en el Festival de Annecy.

La película elegida para inaugurar el festival será Wild Horse Nine (Caballo salvaje nueve), la nueva producción del director Martin McDonagh, conocido por Los espíritus de la isla y Tres anuncios por un crimen. Protagonizada por John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi, la historia sigue a tres agentes de la CIA en un escenario en el que los límites entre la misión y la paranoia comienzan a desdibujarse. La película tuvo su recorrido previo por los festivales de Venecia, Telluride y Toronto.

El cierre estará a cargo de Borges and Me (Borges y yo), de Marc Turtletaub, con el actor chileno Luis Gnecco en el papel de Jorge Luis Borges, acompañado por Fionn Whitehead, Alan Cumming y Peter Mullan. Basada en las memorias de Jay Parini, la película recrea el viaje que el escritor argentino realizó por las Tierras Altas de Escocia y propone un homenaje a su figura, a cuatro décadas de su muerte.

Desde su primera edición, en 1954, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se consolidó como una de las principales citas cinematográficas de la región. Es el único festival de cine de América Latina que cuenta con categoría A de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), distinción que comparte con los principales encuentros internacionales del sector.

Organizado por el INCAA, el festival reúne películas de distintos países, géneros y estilos, y combina competencias oficiales con secciones panorámicas, homenajes, retrospectivas, restauraciones y actividades especiales. A lo largo de su historia, se convirtió en un espacio de exhibición, intercambio y encuentro entre realizadores, productores, intérpretes y espectadores.

La programación del Festival y toda la información en la web oficial