En el marco de su 49.º aniversario, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) abrirá sus puertas a la comunidad para compartir una jornada de ciencia marina, divulgación y entretenimiento.

La actividad se desarrollará el sábado 24 de octubre, de 14 a 18, en el estacionamiento del edificio, ubicado en Paseo Victoria Ocampo Nº 1, Escollera Norte, Mar del Plata. La propuesta -sujeta a condiciones climáticas- incluirá experimentos, observación de especies marinas vivas, exhibición de equipamiento de investigación, demostraciones de embarcaciones, juegos interactivos y una experiencia culinaria con sabores locales y productos del mar.

Bajo el lema #SomosINIDEP, la institución invita a conocer cómo se genera el conocimiento científico que permite sostener los recursos pesqueros y los ecosistemas acuáticos del país. A través de esta iniciativa, el Instituto busca acercar la ciencia a la sociedad y mostrar la importancia de su trabajo en la gestión y conservación de las pesquerías nacionales.

Durante la jornada, los visitantes podrán usar microscopios y lupas para observar organismos marinos diminutos, conocer los trackers que se utilizan en las campañas de investigación en zonas costeras y aprender a identificar peces, crustáceos y moluscos del Mar Argentino.

Entre los atractivos se exhibirá el ROV, un vehículo submarino operado de manera remota mediante cable y equipado con cámaras de alta resolución, en blanco y negro y en color. Este dispositivo se utiliza en las campañas científicas para explorar el fondo marino y registrar la biodiversidad de las profundidades.

Cocina en vivo

Bajo el concepto de cocina en el KM0, la cheff marplatense Paola Sueldo realizará una preparación en vivo utilizando exclusivamente materias primas que se producen en un radio menor de 100km. En esta oportunidad, la propuesta se traduce en cocinar pesca del dia, vegetales del cordón frutihorticola de Sierra de los padres y maridar con vino Costa y Pampa de la zona de Chapadmalal. Sueldo elaborará un roll de pescado relleno con espinaca y provolone, acompañado con cremoso de cabutia y chips de kiwi sobre reducción vino pinot gris.

Un espacio para los más chicos

Habrá un sector especialmente dedicado al dibujo y los juegos. Al ingresar, los chicos recibirán una «libreta de embarque» con la que podrán recorrer los stands, reunir sellos y llevarse de obsequio una plancha de stickers marinos.

Sobre el INIDEP

El INIDEP fue creado el 21 de octubre de 1977 mediante la Ley 21.673, sobre la base del antiguo Instituto de Biología Marina. Es un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, que asesora al Consejo Federal Pesquero (CFP) y a la Cancillería Argentina en materia de uso racional de los recursos pesqueros.