El Máster Nacional de Bowling Duckpin 2026 comenzó este lunes 19 de octubre con una primera etapa que se extenderá hasta el sábado 24 y tendrá competencias en Villa Gesell y General Madariaga.

La edición 2026 propone un calendario organizado en dos etapas, con diferentes categorías y sedes, que permitirá reunir a jugadores de distintos puntos del país.

EL CRONOGRAMA

PRIMERA ETAPA | 19 al 24 de octubre

Villa Gesell – Bowling Kenka

• Master A Nacional Duckpin 2026

General Madariaga

• Damas A Nacional Duckpin 2026

• Damas B Nacional Duckpin 2026

SEGUNDA ETAPA | 29 de noviembre al 5 de diciembre

Villa Gesell

• Caballeros A Nacional Duckpin 2026

General Madariaga

• Caballeros B Nacional Duckpin 2026

De esta manera, Villa Gesell será sede del Master A y Caballeros A, mientras que General Madariaga recibirá las competencias de Damas A, Damas B y Caballeros B.

Todos los partidos del Máster Nacional de Bowling Duckpin 2026 serán abiertos al público, con ingreso gratuito, brindando la posibilidad de acercarse a conocer la disciplina, acompañar a los jugadores y disfrutar de la competencia en ambas sedes.

Una disciplina con identidad propia

El Bowling Duckpin es una disciplina con características propias. Se juega con bolas más pequeñas y livianas, sin perforaciones para los dedos, y con pinos de menor tamaño que los del bowling convencional. Cada jugador dispone de tres oportunidades por turno para derribar los diez pinos, haciendo que la precisión, la estrategia y la constancia sean fundamentales en cada partida. El Bowling Duckpin vuelve a reu…

Para Mauro Calandra, presidente de la Asociación Argentina de Jugadores de Bowling Duckpin, el Máster Nacional representa una instancia importante para continuar consolidando la disciplina:

“El Máster Nacional nos permite seguir construyendo un espacio de competencia y encuentro para jugadores de distintas ciudades. Cada sede aporta su propia identidad y, al mismo tiempo, forma parte de un mismo calendario nacional que nos permite seguir haciendo crecer el Bowling Duckpin”.

En ese sentido, Calandra destacó el carácter federal de la convocatoria:

“Que jugadores de distintos puntos del país puedan encontrarse en una misma competencia es uno de los grandes valores de este torneo. El deporte genera competencia, pero también genera vínculos, intercambio y una comunidad que sigue creciendo”.

Con el inicio de esta primera etapa, Villa Gesell y General Madariaga se convierten en las sedes de una competencia que reunirá al Bowling Duckpin argentino durante octubre, noviembre y diciembre, para completar el calendario del Máster Nacional 2026.

Sitio web oficial: www.asociacionbowlingduckpin. com