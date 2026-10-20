Entramos en la recta final de octubre y la primavera no aparece en la Costa Atlántica influenciada por el fenómeno de El Niño. La abundante nubosidad y el viento del cuadrante este mantienen acotadas las temperaturas con mínimas y máximas bajas para la época.

Además, en el transcurso de la semana la semana aparecerán las lluvias en gran parte de la provincia de Buenos Aires. El período de inestabilidad se espera entre miércoles por la noche y sábado por la mañana con algunas mejoras temporarias.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío a fresco. Cielo parcial nublado a despejado. Viento leve a moderado del sector noreste. La temperatura mínima se estima en 3° y la máxima en 14°.

Reporte @sebapagliarino