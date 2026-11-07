El fin de semana largo por la llegada del Papa León se presentará con buenas condiciones de tiempo en la Costa Atlántica. Luego del paso de un frente frío que activó tormentas con lluvias el viernes, este sábado se espera una mejora pero con temperaturas otoñales debido al ingreso de aire desde el sector sur.

Sin embargo, a partir del domingo y gracias a la presencia de sol en conjunto con la rotación del viento hacia el norte se espera un repunte de marcas térmicas con jornadas mas primaverales y máximas por encima de los 20°.

Según los modelos meteorológicos, no se esperan lluvias al menos hasta el próximo viernes en una semana que tendrá tardes de templadas a cálidas.

Para este sábado, Mar del Plata tendrá tiempo frío a fresco. Cielo mayor a parcial nublado. Viento moderado del sector sur. La temperatura mínima se estima en 7° y la máxima en 13°.

Reporte @sebapagliarino