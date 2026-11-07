Se diagramó un esquema especial de cortes y desvíos de circulación con motivo de la realización del Medio Maratón “Mar del Plata” NB Race Series. Las interrupciones al tráfico comenzarán desde el sábado con el armado de la carrera y se extenderán hasta la finalización del evento al mediodía del domingo, afectando los principales accesos y sectores costeros por donde circularán los atletas. También habrá cambios en el recorrido del transporte público. Los cortes se pueden visualizar online ingresando en www.waze.com/events/media-maraton-mdp-AR-2026-11-07

Se brindaron detalles acerca del esquema de cortes de tránsito y desvíos previstos para este fin de semana, con motivo de la realización del Medio Maratón “Mar del Plata” NB Race Series a realizarse el domingo. Los cortes se pueden visualizar online ingresando en www.waze.com/events/media-maraton-mdp-AR-2026-11-07

El evento deportivo contempla las distancias de 21k, 10k y 5k. La largada oficial está programada para las 7 y la finalización para las 11, aunque el operativo de tránsito e inicio de los cortes comenzará el sábado para garantizar el armado del circuito y la seguridad de los participantes y peatones. Los cortes se mantendrán hasta el cierre de la jornada y el posterior desarme de la infraestructura.

El operativo contará con la presencia de 72 efectivos policiales y 4 motos del personal de Tránsito municipal para el control y despeje del trayecto. Además, se dispondrán más de 60 vallas en puntos estratégicos para delimitar el circuito y encauzar el tráfico.

Puntos clave del operativo de tránsito y desvíos desde las 5 del domingo:

Se prohibirá el ingreso al circuito en avenidas e intersecciones de alto flujo como Av. Patricio Peralta Ramos y Av. Juan B. Justo, Av. Colón y Paunero, Av. Luro y P. P. Ramos, y Balcarce y P. P. Ramos (con desvío por Mitre).

En Av. Libertad y Av. Independencia se prohibirá el giro a la izquierda en sentido a la costa para facilitar la circulación del público, competidores y frentistas. En Av. Libertad y Salta el tránsito se desviará por Salta. En Av. Constitución y Acceso Norte se establecerá el punto de retome de los 21k con un vallado y conado especial, permitiendo que los vehículos circulen a través de la rotonda.

Distintas arterias transversales como Almafuerte, Matheu, Rodríguez Peña, Garay, Alberti, Falucho, Brown, Bolívar, Rivadavia, Belgrano, Balcarce, Maipú y Necochea tendrán interrupciones para evitar el ingreso de vehículos al circuito. Por su parte, calles como Formosa, Quintana, Saavedra, Primera Junta, Roca, Castelli, Rawson, Gascón, Bernardo de Irigoyen, Urquiza, General Rivas, Moreno, Viamonte, Arenales, Corrientes, Santiago del Estero, San Luis, La Rioja, Berutti y Florisbelo Acosta funcionarán como vías de salida debidamente señalizadas.

Cortes por el armado de la carrera para el sábado

Por otro lado, con respecto al despliegue del operativo por el armado de la carrera, se informó que comenzará el sábado a las 8 con los primeros cortes de circulación vehicular. Durante esta jornada, se interrumpirá totalmente el tránsito en el Paseo Guardavidas G. Volpe, mientras que el acceso vehicular a los establecimientos nocturnos de Playa Grande y de la Escollera Norte se realizará con normalidad por el Paseo Victoria Ocampo, efectuándose el egreso por el Paseo Guardavidas G. Volpe hacia el sur. Por su parte, los cortes en la bajada Normandina y el sector de estacionamiento se llevarán a cabo a demanda de la empresa de seguridad privada a cargo del área.

El esquema de cortes y desvíos comprende puntos sobre el corredor costero y sus intersecciones:

– En el Paseo Guardavidas Guillermo Volpe y Av. Patricio Peralta Ramos, el corte se implementará a las 8, afectando ambas manos con la disposición de 3 efectivos policiales y 6 vallas para desviar el flujo vehicular.

– En el Paseo Guardavidas Guillermo Volpe y Paseo Victoria Ocampo, se establecerá un corte total desde las 8, con la participación de 2 efectivos policiales y 6 vallas de contención.

– En el Paseo Guardavidas Guillermo Volpe y Av. Patricio Peralta Ramos (Triángulo Base Naval), a partir de las 20 se aplicará un corte total con 2 policías y 2 vallas, derivando los vehículos hacia el norte.

– En el Paseo Victoria Ocampo y Av. Patricio Peralta Ramos, y a solicitud de la seguridad del evento, desde las 20 se dispondrá un corte total con 2 efectivos y 2 vallas, autorizando exclusivamente el ingreso del personal y de los clientes de la cochera.

– Y en el Paseo Victoria Ocampo a la altura del estacionamiento, en la franja horaria comprendida entre las 3 y las 5 del domingo, se efectuará un corte total con 3 policías y 2 vallas para redireccionar a los vehículos en contramano

Desde el Municipio se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal desplegado en la vía pública y utilizar vías alternativas durante la franja horaria del evento.

Cambio de recorrido de colectivos

Por otro lado, debido a los cortes de tránsito previstos que se dispondrán a partir del sábado, se informa los cambios de recorrido de colectivos previstos desde las 8 del sábado hasta las 12 el domingo.

Desde las 8 del sábado: la Línea 581 continuará por la Av. Patricio Peralta Ramos sin bajar al paseo Guardavidas Guillermo Volpe en ambos sentidos de circulación.

Desde las 5 hasta las 12 del domingo: las Líneas 511, 512, 512B, 717, 531, 532, 533, 541, 543, 571, 591, 593, 715 y 720 se desviarán por Sarmiento, Gascón, Santa Fe y desde allí a Diagonal Alberdi; las Líneas 521, 522 por Entre Ríos, Gascón, Santa Fe y Diagonal Alberdi; la Línea 523, lo hará por Tucumán, Alvarado, Lamadrid, Gascón, Santa Fe y Diagonal Alberdi; las Líneas 542 y 562 continuarán por Santa Fe hasta Diagonal Alberdi; las Líneas 552, 573, 551 y 553 lo harán por calle Belgrano hasta Santa Fe y por esta hasta Diagonal Alberdi; la Línea 555 por Avenida Independencia, 9 de Julio, Catamarca, 3 de Febrero, Funes, su continuación José Mármol, avenida Constitución y Rotonda de acceso Norte. Y, finalmente, la Línea 581 circulará por 12 de Octubre, Acha, Avenida Juan B Justo, Alem, Formosa, Sarmiento, Gascón, Santa Fe, Diagonal Alberdi, 25 de Mayo, Hipólito Yrigoyen, 3 de Febrero, Funes su continuación José Mármol, avenida Constitución, Rotonda de acceso Norte y la costa. Y en el sentido inverso lo harán por Avenida Colón, Las Heras, Alberti, Alsina, Juan B. Justo y la costa.