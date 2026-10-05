El sábado 10 de octubre, de 14 a 20 hs., se realizará una jornada intensiva que propone recorrer los espacios del Teatro Auditorium y convertirlos en el punto de partida para imaginar y escribir historias cinematográficas.

El taller comenzará con una visita guiada por distintos espacios del teatro. A partir de esa exploración, se imaginarán personajes, historias y escenas mediante distintas consignas de escritura y reescritura.

“Se trata de poner en práctica herramientas de guion y de experimentar con nuestro patrimonio arquitectónico. El Teatro Auditorium será protagonista de la experiencia de escritura”, afirman los coordinadores del taller.

“Una historia sencilla” cuenta con doce cupos. El taller está destinado a estudiantes de la carrera de Letras y de Comunicación Audiovisual (UNMdP) y al público general interesado en el guion y la escritura creativa.

La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.

La propuesta es coorganizada por El Gran Pez. Librería y Editorial y el Centro Provincial de las Artes – Teatro Auditorium. Cuenta con el aval de la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Humanidades y de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Una historia sencilla. Taller de guion y escritura creativa

Sábado 10 de octubre, de 14 a 20 hs.

Centro Provincial de las Artes – Teatro Auditorium.

Actividad gratuita, 12 cupos.

Inscripción hasta el 7/10: https://forms.gle/p7bwfeb2wKiqhbcD6

Sobre los coordinadores

Esteban Prado es escritor, guionista, director de cine y docente de la carrera de Letras (FH-UNMdP). Es autor de las novelas Diez canciones para volver a casa (2025) y La danza de la vaca (2025), entre otras. Publicó los libros-álbum ¿Vamos para allá? (J. Camezzana, ilus.) y Amistá (E. Corrales, ilus.). Escribió y dirigió distintos proyectos audiovisuales, entre ellos Lara and the Dead Dolls (13′, 2013) y Bruja (1′, 2018). En 2024 recibió el Premio Alfonsina a la Creación Literaria. Actualmente desarrolla su primer largometraje como guionista y director, Pullover (Premio Ópera Prima en Desarrollo – FICPBA). Es fundador de la librería El Gran Pez.

Oriana Castro es productora de medios audiovisuales y docente de la UNMdP, donde coordina la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual. Trabajó en la producción de más de veinte largometrajes de ficción y documental y fue productora de la plataforma pública Contar. Es directora de los documentales S.C. Recortes de Prensa, Segundo Subsuelo y Mar de Fondo. Actualmente trabaja junto a Esteban Prado en el proyecto Pullover.

EL RESTO DE LAS ACTIVIDADES IMPULSADAS POR EL GRAN PEZ

Octubre en El Gran Pez.

Agenda completa.

10/10

Matrix (1999)

de Lana Wachowski y Lily Wachowski

Cine Debate Mostri

16:00 hs

Entrada a la gorra

14/10

Mambos Jam

Encuentro de dibujo y juego para cualquier persona.

Actividad gratuita.

17:00 hs.-

17/10

Encuentros de Filo Salvaje

Santiago Díaz

17:30 hs.

Entrada a la gorra

17/10

Cine

Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World

de Sasha Waters.

Actividad gratuita.

20:30 hs.

22/10

Literatura

El fondo del mar y otros cuentos aterradores

Mario Méndez

Editorial Edelvives.

Actividad gratuita.

18:00 hs.

23/10

Ual·la!

Arte sonoro, música experimental y mucho humor

con Modesto Lai y Alba Rubió

20:00 hs

Entrada $5000

30/10

Colección de Eventos Extraños

con Camila Pastorini Vaisman & orquesta.

Música y poesía.

Actividad gratuita.

18:00 hs.

31/10

Actividad Sorpresa a cargo de HWARANG, editorial especializada en literatura coreana.