Con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, se llevó a cabo el 6º Encuentro Regional “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?”, una jornada de diálogo y participación para el diseño de una agenda de desarrollo que refleje las necesidades y oportunidades.

De la apertura, que se realizó en la Salón Atlantic del Hotel 13 de Julio de la localidad de Mar del Plata, participaron funcionarios, referentes de diferentes áreas del MISP y representantes de los municipios de la región: Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, La Costa, Lobería, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar, San Cayetano, Tres Arroyos y Villa Gesell.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de diversas asociaciones civiles, escuelas secundarias y técnicas, universidades, sectores productivos y agropecuarios, sociedades rurales, colegios profesionales, cámaras de comercio y turismo, movimientos de jubilados y pensionados, cooperativas, integrantes de los consorcios y de las empresas de los puertos de Mar del Plata y Quequén, organizaciones sindicales, el CONICET, organizaciones ambientalistas, clubes deportivos y municipios.

Durante el evento, el ministro Katopodis sostuvo: “Estamos dándole la vuelta a la provincia para conversar, discutir y dialogar con los actores del territorio. No podemos pensar el futuro sin escucharlos”. Y continuó: “Hoy nos acompañan el sector privado y el público, jóvenes de universidades y escuelas, intendentes de distintos colores políticos, iglesias y organizaciones. Todas miradas bien diversas, y esa es la primera buena noticia de esta jornada: poner en valor distintas experiencias y conocimientos”.

“Hoy vamos a llegar a acuerdos, a mandatos para mi equipo y para el gobernador. Queremos conducir y organizar el desarrollo de este país. Somos defensores de la infraestructura y estamos convencidos de que es la herramienta que integra un territorio cuando se piensa y se planifica bien. Tenemos que poder construir el segundo piso de todo: más universidades, más rutas, más logística”, afirmó.

La actividad tiene el objetivo de poner en común el Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y construir una agenda para que el Estado bonaerense defina y planifique las obras públicas para el desarrollo social y productivo, favoreciendo la creación de empleo, la integración regional y la disminución de las inequidades existentes.

“Estamos en una ciudad hermosa que conozco hace 40 años, y que es un poquito el reflejo de lo que le viene pasando a la Argentina. Cuando se apaga el motor del turismo y de la industria; cuando producir y trabajar no es un buen negocio, Mar del Plata no tiene destino”, afirmó el Ministro. Y concluyó: “Tenemos una oportunidad, queremos que los buenos trabajos y los buenos salarios se queden acá. El esfuerzo tiene que ser más parejo en la Argentina”.

Los encuentros “Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires”, ya se realizaron en Chascomús, en la Región Este; en la localidad de San Pedro, representando a la Región Fluvial; en Tandil, donde se debatieron ejes de planificación para la Región Centro-Sur, en Trenque Lauquén, perteneciente a la región noroeste de la Provincia de Buenos Aires y en Junín, perteneciente a la Región Norte.

Allí, organizaciones sociales, entidades productivas, empresas, cooperativas, mutuales, universidades, instituciones deportivas, municipios, organizaciones religiosas y referentes territoriales podrán participar de la construcción de una agenda de infraestructura que refleje las necesidades y oportunidades de cada región.