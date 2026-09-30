Hay proyectos que se construyen con tiempo, constancia y una fe paciente en el poder de los libros. Desde 2014, el portal literario LaPalabraPrecisa —creado por iniciativa de Marcelo Franganillo— sostiene un espacio dedicado a poner en circulación historias que merecen ser leídas.

Más de una década compartiendo lecturas ha permitido a LaPalabraPrecisa consolidar una identidad propia, convirtiéndose en un punto de confluencia único entre voces consagradas, creadores marplatenses y nuevas miradas de la narrativa argentina (www.lapalabraprecisa.com.ar)

Poblado por una comunidad diversa de lectores habituales y casuales, el sitio no propone urgencias ni artificios, sino el simple hábito de encontrarse con la buena literatura.

Desde julio a noviembre, los contenidos que se renuevan cada viernes tienen como protagonistas a autores y autoras de Mar del Plata. Durante el mes de septiembre, las entregas semanales nos acercarán a cuatro relatos singulares:

• Viernes 2 de octubre: Sebastián D’Ippolito nos abre las puertas del mes con «Mi miedo no vale», una lectura intimista que explora las grietas de la vulnerabilidad.

• Viernes 9 de octubre: Laura Blanco presenta «Para la foto», una narración perspicaz sobre las apariencias, los encuadres de la memoria y lo que queda fuera de campo.

• Viernes 16 de octubre: Oscar Caballero nos sumerge en «El pozo de Joselito», un relato impregnado de atmósfera, tensión y misterio.

• Viernes 23 de octubre: Marta Mendiondo llega con «Minghun», una pieza sutil que aborda los lazos, las ausencias y los rituales del recuerdo.

• Viernes 30 de octubre: Gastón Irigaray cierra el mes con «La cabeza de Don Francisco de la Cueva», una narración envolvente con tintes históricos y giros sorprendentes.

Cada viernes abre una pequeña pausa en la semana. Una oportunidad para asomarse, descubrir una voz y dejarse llevar por la ficción.