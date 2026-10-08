La ciudad volverá a encontrarse con los libros, los autores y las distintas expresiones vinculadas a la literatura con la realización de la 21ª Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura”, que se desarrollará del 23 de octubre al 1 de noviembre en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, Paseo Aldrey Sarmiento 2685. La propuesta podrá visitarse de 14 a 20, con entrada libre y gratuita, y contará con presentaciones de libros, talleres, charlas, espacios de lectura y encuentros con escritores y autores marplatenses.

La presentación oficial de esta nueva edición se realizó este miércoles 8 de octubre en la sede de la Librería Universitaria, ubicada en Jujuy 1731. Participaron la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Mónica Biasone; la secretaria de Comunicación, Albertina Marquestau; la secretaria de Radio y Televisión, Mariana Gérez; el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), Diego Juárez; la vicepresidenta del organismo, Johanna Panebianco; la directora de Bibliotecas, Florencia Armandola; el director de Cultura, Francisco Taverna; y el representante de la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, José Roza.

La Feria del Libro es organizada conjuntamente por la UNMDP y la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento del Municipio de General Pueyrredon, a través del EMTURyC, y de la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Durante diez jornadas, el Paseo Aldrey será el epicentro de una programación destinada a públicos diversos, con distintas propuestas vinculadas a la literatura y la cultura. Entre los invitados que participarán de esta edición se encuentran Hugo Alconada Mon, Alejandra Kohan, Reynaldo Sietecase, Federico Jeanmaire, Santiago Speranza, Carlos Rottemberg y Luciana Di Luca, además de autores marplatenses y representantes de distintas editoriales y librerías.

La nueva edición también permitirá ampliar la participación de librerías a partir de la recuperación de espacios para los expositores, una de las características destacadas durante la presentación.

José Roza, representante de la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, valoró especialmente la recuperación de espacios para esta edición, lo que permitirá ampliar la participación de librerías que no habían podido incorporarse en las últimas ediciones. “Eso ha permitido que se incorporaran más librerías, que no participaban antes, porque la verdad que las últimas ediciones fueron muy reducidas en cuanto al lugar”, explicó.

Roza también destacó el acompañamiento de la Universidad Nacional de Mar del Plata a lo largo de la historia de la Feria del Libro y, particularmente, durante los momentos de mayor dificultad para su organización. “La universidad siempre, en los momentos críticos que ha tenido esta organización, se la puso al hombro”, señaló.

El representante de la Cámara de Libreros recordó además los primeros años de la feria, cuando tuvo como escenario la plaza San Martín y contó con una importante presencia de expositores provenientes de Buenos Aires, para luego atravesar distintos cambios de espacio hasta llegar a la actual propuesta.

Finalmente, la rectora de la UNMDP, Mónica Biasone, destacó el valor de que la Universidad forme parte de una iniciativa que articula a la institución, el sector privado y el Municipio. “Esto tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la universidad y tiene que ver con el sector privado”, sostuvo.

Biasone señaló además que la Feria del Libro adquiere un significado particular en un contexto atravesado por la inteligencia artificial y la inmediatez. “En épocas de inteligencia artificial, de la inmediatez, donde parecería que un algoritmo nos maneja la vida, volver al tiempo de reflexión que implica elegir un libro y leerlo es algo maravilloso”, expresó.

En este marco, la rectora remarcó que la feria constituye también una oportunidad para visibilizar la producción de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través del trabajo de investigadores, docentes, trabajadores universitarios y estudiantes que escriben y publican. En particular, destacó la participación de EUDEM, la editorial de la UNMDP, que este año celebra sus 20 años. (Portal Universidad)