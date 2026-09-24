Luego de la colecta durante el mes de las infancias, la Fundación Sol Más Sonrisas logró conseguir 181 cepillos. De esta forma se pudo completar el total de la matrícula de la comunidad del Jardín de Infantes y Casa del Niño Juanito Bosco (Urquia 3255) dejando un remanente de 50 cepillos para futuras acciones solidarias.

La organización sin fines de lucro renovó su compromiso con la salud y realizó durante agosto una nueva campaña para recolectar cepillos de dientes infantiles en la ciudad de Mar del Plata: “Un cepillo, una sonrisa de un niño”.

Mediante esta acción, se busca facilitar herramientas de higiene personal a los más pequeños, educar sobre hábitos saludables desde la infancia y favorecer un desarrollo integral que les asegure un futuro con mejores oportunidades.

Vale recordar que en esta edición se sumó un nuevo punto de recolección para que los vecinos puedan tener mayor acceso en otros puntos de la ciudad y de esa manera poder llegar a entregar más cepillos. Tanto la Clínica Sol Odontología (Belgrano 2737) y Naranja X (Independencia 1870) fueron los puntos de acopio para esta campaña.

De la mano de “Cuento con vos” la comunidad educativa disfrutó una mañana de música, cuentos y educación sobre salud bucal, una problemática que debe abordarse desde los primeros años de vida.

SOBRE LA FUNDACIÓN Y LA SALUD BUCAL

Desde el año 2018, la Fundación Sol Más Sonrisas trabaja para promover la prevención de la salud bucodental en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de todo el Partido de General Pueyrredon. Tanto el equipo profesional como los voluntarios sostienen que la falta de salud bucal limita la forma en que las personas se expresan, se vinculan y enfrentan la vida cotidiana, una problemática que suele comenzar en la niñez y extenderse a la adultez con serias consecuencias físicas y emocionales.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades bucales afectan a cerca de 3500 millones de personas en el mundo, y se estima que unos 514 millones de niños sufren de caries en sus dientes de leche. Frente a estas cifras, desde Sol Más Sonrisas afirman con convicción que “toda persona, cualquiera sea su etapa biológica, tiene derecho a una salud bucal de excelencia”.

Gracias a los programas educativos dictados en escuelas, sociedades de fomento y casas del niño en articulación con la Municipalidad de General Pueyrredon, más de 500 niños y niñas han aprendido a cuidar su dentición. Cada proyecto impulsado nace de un firme propósito: lograr que más personas puedan volver a sonreír.