El administrador general del complejo, Fernando Maraude, confirmó que el trámite administrativo llegó a su etapa final luego de recibir el aval de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires.

“Estamos felices de lograr culminar el trámite administrativo”, señaló Maraude, quien explicó que la prórroga había sido enviada a la Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado y Contaduría General.

Según detalló, entre este jueves y viernes comenzará la firma de las prórrogas con los actuales concesionarios, que se extenderán hasta el 30 de junio de 2027.

De esta manera, queda garantizada la temporada de verano 2026/2027, mientras la administración continúa trabajando en la elaboración de los nuevos pliegos para avanzar posteriormente con un llamado a licitación pública para las 24 unidades balnearias.

El aval de Turismo y los organismos de control

Entre los fundamentos centrales para avanzar con la prórroga se encuentra el acompañamiento de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que manifestó su conformidad con la continuidad del trámite.

Desde el área provincial se consideró que la extensión resulta fundamental para garantizar el normal funcionamiento del complejo durante la próxima temporada estival y evitar interrupciones que puedan generar un perjuicio económico tanto para el sector turístico como para los trabajadores que desarrollan sus actividades en Punta Mogotes.

Otro de los argumentos planteados fue la necesidad de otorgar certeza jurídica a los prestadores, garantizando el sustento del título habilitante y resguardando el uso, administración y explotación de las unidades balnearias durante el período de prórroga.

A su vez, la Asesoría General de Gobierno, tras analizar el marco normativo y el contexto de la causa judicial entre la Municipalidad de General Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires, concluyó que la gestión se encuentra comprendida dentro de las atribuciones ordinarias del Ente.

Por su parte, tanto la Fiscalía de Estado como la Contaduría General tomaron conocimiento de las actuaciones sin formular objeciones, considerando además el carácter excepcional y transitorio de la medida.

Punta Mogotes ya se prepara para el verano

Con la autorización administrativa confirmada, la administración de Punta Mogotes puso el foco en las tareas de pretemporada.

“Ahora sí, planificando todas las tareas que son de pretemporada que ya venimos realizando”, explicó Maraude.

Entre los trabajos previstos se encuentran los movimientos de arena en los distintos balnearios, además de la organización del tradicional sorteo de carpas y otras tareas necesarias para dejar el complejo en condiciones de cara al inicio de la temporada.

“Trataremos de estar preparados de la mejor manera posible para recibir a marplatenses y turistas en este verano que se avecina”, sostuvo el administrador general.

La prórroga permitirá garantizar el funcionamiento de las 24 unidades balnearias durante la próxima temporada, mientras la administración avanza en la elaboración de los pliegos que permitirán posteriormente realizar una nueva licitación pública.