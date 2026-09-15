Mar del Plata- El próximo viernes 18 de septiembre, a las 17, en dependencias del Centro Gallego, ubicado en 20 de Septiembre 1946, el periodista Oscar Caballero presentará el libro El Gallego de las palomas y otros cuentos, segundo de su autoría.

En esta oportunidad la obra está compuesta por cuatro cuentos. En el primero de ellos, que da origen al título del libro, el autor de «Augurios de una tarde feliz» retoma el tema de la inmigración española de mediados del siglo pasado a través de las vivencias de un gallego criador de palomas mensajeras, afincado en un barrio del puerto marplatense.

El personaje central de la historia, Secundino Martínez Fariña, atravesado por la nostalgia y el desarraigo, no logra hacer pie en la nueva tierra. Los chicos reos de La Banda del eucalipto y sus amigos de copas y naipes de El Ancla, serán quienes alivien sus penas de inmigrante.

En las otras tres narraciones Caballero transita caminos inexplorados, abordando temas como la mística religiosa y su costado comercial; el fútbol y el poder, y los códigos de la amistad entre padres que llevan a sus hijos al mismo colegio y comparten diariamente una mesa de café.