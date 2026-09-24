El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata dio a conocer los valores locativos orientativos para la temporada de verano 2026/2027.

Desde la entidad recomendaron un incremento del 25% respecto de la temporada anterior y remarcaron la necesidad de mantener precios prudentes ante la competencia de destinos del exterior y el contexto económico.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Colegio, Guillermo Oscar Rossi, y la vicepresidenta primera, Verónica Berasueta, acompañados por el titular del EMTURyC, Diego Juárez, el representante del organismo Alejandro Acampora y el delegado de Mar Chiquita, Alejandro Beekman, presentaron los valores sugeridos.

Desde la institución aclararon que no son formadores de precios, ya que los valores dependen de la oferta y la demanda y pueden modificarse de acuerdo con la evolución de la inflación. En ese sentido, señalaron que ya existen propiedades disponibles para alquilar tanto en Mar del Plata como en los distintos partidos que integran el Departamento Judicial.

“Tenemos que manejarnos en un ámbito de prudencia con los precios ya que hay una importante competencia de los países vecinos y por la situación económica”, señalaron desde el Colegio.

Los valores sugeridos

Para Mar del Plata, los precios orientativos por semana para la temporada 2026/2027 son:

-Departamento de 1 ambiente, para 2/3 personas: desde $375.000.

-Departamento de 2 ambientes, para 3/4 personas: desde $588.000.

-Departamento de 3 ambientes, para 5/6 personas: desde $863.000.

-Chalet de 3 ambientes, para 5/6 personas: desde $1.176.000.

El Colegio explicó que los valores pueden variar de acuerdo con la calidad, el estado de conservación, la ubicación y la zona de cada propiedad.

A su vez, la entidad recomendó que la oferta y los precios pactados sean expresados en pesos y aconsejó a los turistas contratar los alquileres a través de un profesional inmobiliario matriculado, como forma de contar con atención permanente y reducir riesgos al momento de realizar operaciones a través de medios virtuales.

Los interesados pueden consultar profesionales matriculados a través del sitio del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata o mediante el WhatsApp institucional informado por la entidad.