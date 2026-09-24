En la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal Eva Ayala, reclamó la realización de una nueva Verificación Técnica Vehicular (VTV) para todas las unidades del transporte público de pasajeros de Mar del Plata y cuestionó los controles que lleva adelante el Estado municipal sobre el estado de los colectivos.

Ayala dijo en su exposición que “hoy los colectivos representan un riesgo para cualquier marplatense” y remarcó la necesidad de implementar una revisión técnica exhaustiva, obligatoria e inmediata, con la participación y el monitoreo del Colegio de Ingenieros, la Facultad de Ingeniería y los docentes de la Escuela de Formación Profesional de SMATA.

“¿No sería mejor hacer una revisión exhaustiva y sacar de circulación todos los micros que pongan en riesgo a los marplatenses?”, planteó.

La edil sostuvo que el municipio debe brindar respuestas contundentes frente a las irregularidades detectadas y advirtió sobre las responsabilidades que podrían recaer en quienes tienen la obligación de controlar y establecer las pautas de funcionamiento del servicio público.

En ese marco, Ayala detalló que mediante la Resolución 132 del 15 de mayo de 2026, se permitió que las unidades modelo 2014 y 2015 continuaran prestando servicio durante tres años desde el vencimiento de la antigüedad prevista o hasta la adjudicación del nuevo servicio, lo que ocurriera primero.

La edil cuestionó que se haya extendido la vida útil de numerosos colectivos sin garantizar una nueva VTV y recordó que el 20 de agosto la Fiscalía General advirtió sobre el estado de las unidades y solicitó una nueva verificación técnica para todos los colectivos de la ciudad. “Esto no es una mera circunstancia formal, tiene consecuencias gravosas sobre la vida de las personas”, remarcó.

La concejal enumeró distintos episodios de fallas mecánicas registrados durante 2026, entre ellos el desprendimiento de una rueda delantera de un colectivo de la línea 533, problemas en el tren delantero de una unidad de la empresa Libertador y fallas en sistemas de dirección, embrague y frenos.

También recordó el siniestro ocurrido el 22 de junio frente a la bristol, cuando un colectivo de la línea 532 sufrió una falla mecánica, subió a la vereda y embistió una parada. El hecho provocó la muerte de Guadalupe Merlos, de 18 años, y dejó personas heridas.

Ayala puso especial énfasis en la situación del interno 173, modelo 2011 y expuso que el colectivo había sido sometido a una VTV el 16 de abril de 2026, en la que fue rechazado por presentar un desequilibrio del 53% entre las fuerzas de frenado de las ruedas izquierda y derecha del eje delantero. «Aproximadamente dos horas y media después, la unidad fue reverificada y aprobada», reveló.

En otro tramo de la intervención, Ayala hizo referencia al informe pericial que determinó que la falla en el sistema de dirección impedía por completo la capacidad de maniobra del vehículo, al encontrarse desconectado el volante de las ruedas delanteras. «El informe constató, además, deficiencias en el sistema de frenos y en otros dispositivos vinculados con la seguridad. Y quedan más dudas que certezas”, enfatizó.

Por último, Eva Ayala, reclamó que “¿Quién se va a hacer responsable si se termina la suerte una vez más?. Es acá donde el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal, a través de los hechos y no de las palabras, deben demostrar si están del lado de la seguridad de los vecinos o del consentimiento de esta permanente falla del transporte de la ciudad».