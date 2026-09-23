El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), junto al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, llevará adelante el próximo lunes 28 de septiembre tareas de verificación para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores mercantiles durante el Día del Empleado de Comercio.

Desde la organización sindical remarcaron la importancia de que se respete la normativa vigente y el derecho al descanso de los trabajadores y trabajadoras de comercio, tal como establece la legislación.

“Es importante hacer cumplir la ley y garantizar que los trabajadores mercantiles puedan ejercer plenamente su derecho al descanso”, señalaron desde el SECZA.

Durante la jornada, el sindicato y Ministerio de trabajo provincial estarán atentos ante posibles incumplimientos y realizarán las verificaciones correspondientes.

Ademas dieron a conocer un número telefónico donde se pueden hacer denuncias anónimas: 223 5052031