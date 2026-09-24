La segunda parte de la semana muestra condiciones mas primaverales en la Costa Atlántica debido a la circulación de viento noroeste que proporciona un aire cálido a la región. Esto permitirá un incremento de las temperaturas con máximas que alcanzarán los 20 grados tanto hoy como mañana.

Tanto jueves como viernes la nubosidad se incrementará y se mantendrán jornadas ventosas con velocidades entre 30 y 40 km/h. Sin embargo, hacia el fin de semana se espera un descenso térmico con vientos predominantes del sector noreste y tardes un poco mas frescas en la región.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco a templado. Cielo parcial a mayormente nublado. Viento moderado a regular del sector noroeste. La temperatura mínima se estima en 10° y la máxima en 21°.

Reporte @sebapagliarino