La presidenta del bloque de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, presentó un proyecto para que Mar del Plata esté mejor preparada ante la llegada del fenómeno de El Niño. La iniciativa propone un mapa de riesgos, protocolos para saber cómo actuar en cada zona, una guía de preparación para los vecinos y alertas que lleguen directamente a los teléfonos celulares.

“Tenemos mucha información producida por nuestras universidades y equipos científicos sobre los riesgos de nuestro territorio. Y sabemos que El Niño aumenta la necesidad de estar preparados ante las emergencias meteorológicas. El desafío es transformar todo ese conocimiento en herramientas concretas que nos permitan anticiparnos y cuidar mejor a los vecinos”, sostuvo Cuesta.

La primera propuesta es crear un Mapa Municipal de Riesgo para que se pueda saber cuáles son las zonas de Mar del Plata y Batán más expuestas y dónde están los puntos críticos. El mapa permitirá identificar riesgos de inundación y anegamiento, posibles desbordes, problemas de drenaje y lugares sensibles como escuelas, hospitales y centros de salud.

La segunda propuesta es contar con protocolos que definan de antemano cómo actuar frente a cada emergencia meteorológica. “Qué hacer, qué lugares evitar y cómo organizar la respuesta no puede decidirse en el momento”, explicó la concejal. No todos los fenómenos afectan de la misma manera ni todas las zonas tienen los mismos riesgos, por eso el proyecto plantea respuestas específicas para cada situación.

La tercera propuesta es crear una guía de preparación para que los vecinos sepan qué hacer antes, durante y después de una emergencia. “Si hay que evacuar, a dónde ir. Si no podemos volver a casa, dónde encontrarnos. Qué llevar, cuáles son los lugares seguros, dónde pedir ayuda y qué hacer si estamos con alguien que necesita asistencia para trasladarse. Son respuestas que tenemos que tener antes de necesitarlas”, agregó.

La cuarta propuesta es mejorar cómo se comunica una alerta y lograr que la información llegue rápido a quienes pueden estar en riesgo. El aviso tiene que ser claro, indicar qué está pasando, qué zonas pueden verse afectadas, qué hacer y qué lugares evitar. Para ampliar su alcance, el plan propone utilizar todos los canales disponibles, incluidos sistemas de mensajería y notificaciones que permitan que las alertas lleguen directamente a los teléfonos celulares.

“No alcanza con saber que hay una alerta. Necesitamos que la información llegue a tiempo y nos diga qué hacer. Si además podemos hacer que llegue directamente al celular de quienes están en una zona de riesgo, tenemos que aprovecharlo”, sostuvo Cuesta.

Para elaborar el proyecto se analizaron experiencias de distintas ciudades de la Argentina y del mundo, junto con recomendaciones de organismos especializados en gestión del riesgo. En todas aparece una misma idea: cuanto más se conoce el riesgo y mejor preparada está una ciudad antes de una emergencia, mayor es su capacidad para responder cuando ocurre.

La presentación se da en un contexto marcado por el fenómeno El Niño. Las previsiones meteorológicas no permiten saber si se producirá un evento extremo en Mar del Plata, pero sí refuerzan la necesidad de prepararse con anticipación frente a posibles emergencias.

“Cuando llega una emergencia, no hay tiempo para improvisar. Tenemos que prepararnos antes. Y para eso hay que empezar a trabajar ya”, concluyó Cuesta.