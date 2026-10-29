La segunda parte de la semana muestra inestabilidad en el sudeste bonaerense con algunas lluvias en el inicio de este jueves. Sin embargo, con el correr de las horas las condiciones del tiempo tendrán una importante mejora.

Para los próximos días la poca nubosidad será una constante en la región con el aporte de viento del sector este/noreste debido a la permanencia de un anticiclón en aguas del Océano Atlántico.

Este período se mantendrá al menos hasta el próximo domingo con temperaturas máximas cercanas a los 17 o 18 grados.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco. Cielo cubierto con lluvias a despejado. Viento leve a moderado del sector este/noreste. La temperatura mínima se estima en 11° y la máxima en 17°.

Reporte @sebapagliarino