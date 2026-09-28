En el marco del Día del Empleado de Comercio, que se conmemora este lunes 28 de septiembre, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) destacó el alto nivel de acatamiento registrado durante la jornada y estimó que la adhesión alcanzará aproximadamente el 85% en Mar del Plata.

De acuerdo con los relevamientos propios realizados por la organización sindical sobre unas 6.000 empresas de la Costa Atlántica, y especialmente en la ciudad de Mar del Plata, desde el SECZA señalaron que el nivel de adhesión es elevado y que el porcentaje definitivo será determinado una vez finalizada la jornada.

“Para nosotros es un nivel alto de acatamiento. Venimos con estadísticas propias de las 6.000 empresas que tenemos en toda la Costa Atlántica y, sobre todo, las de la ciudad de Mar del Plata; sin embargo realizaremos un análisis al final del día, pero estimamos que vamos a rondar el 85% de acatamiento”, señalaron desde el sindicato.

Alto acatamiento en los principales sectores comerciales

Desde el SECZA remarcaron que la adhesión se observa tanto en grandes superficies y cadenas de supermercados como en shoppings y corredores comerciales a cielo abierto de distintos puntos de la ciudad.

Entre los sectores donde se registra un alto nivel de acatamiento se encuentran los corredores comerciales de Güemes, San Juan, Constitución y Edison, además de distintos establecimientos ubicados en la zona sur de Mar del Plata.

El sindicato destacó que el elevado porcentaje de adhesión refleja el cumplimiento de la jornada de descanso por parte de una amplia mayoría de los establecimientos comerciales y trabajadores mercantiles de la ciudad.