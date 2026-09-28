La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre, de 9 a 14, el dispositivo 1 funcionará en la sede del CIC El Martillo, ubicado en Coronel Vidal 2665. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, se entregarán turnos para mamografías, charlas de concientización sobre dengue y sobre Tenencia Responsable de animales y el ABC del ACV.

Además, de lunes a miércoles estará el móvil odontológico con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad y atención de urgencias. Además, se brindarán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca.

De martes a jueves estará disponible el servicio de pediatría con turnos en la sede y habrá oftalmología para niños. Mientras que el jueves estará el servicio de oftalmología para niños y, además, el servicio de ginecología. Asimismo, el jueves y el viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría orientados a la promoción y el cuidado de la salud bucal.

Por último, se recuerda que de lunes a viernes antes de las 8 estarán realizando castraciones por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán 15 castraciones por sede. Para conocer los requisitos y el cronograma de la próxima semana ingresá en mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

El dispositivo 2 también funcionará del 28 de septiembre al 2 de octubre de 9 a 14 en el CDI Pueyrredon, ubicado en Calabria 7877. Se entregarán turnos para mamografías, se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y sobre Tenencia Responsable de animales y el ABC del ACV.

El miércoles se llevarán adelante: talleres de odontopediatría, el jueves y viernes estará el móvil odontológico y el servicio de obstetricia, mientras que el viernes también estará el móvil odontológico junto al servicio de oftalmología.

Consultorio Médico Móvil

Por otra parte, el Consultorio Médico Móvil, destinado a la atención de personas mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14 los días martes 29 de septiembre, miércoles 30 y jueves 1 de octubre en el CIC El Martillo (Coronel Vidal 2665).

Para más información sobre los dispositivos de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar a mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

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