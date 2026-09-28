En el marco del Día del Empleado de Comercio, que este año tendrá su jornada de descanso este lunes 28 de septiembre, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), Guillermo Bianchi, destacó la importancia de la fecha y remarcó el derecho de los trabajadores mercantiles a contar con su día de descanso.

“Para nosotros el 26 de septiembre es un día emblemático y el 28 es el día donde los comercios van a estar cerrados, ya que hemos firmado un acuerdo con las cámaras nacionales y locales”, señaló Bianchi.

El dirigente sindical valoró especialmente el acompañamiento del sector empresarial local para garantizar la jornada. “Tenemos un acompañamiento importantísimo por parte del empresariado local que cierra sus puertas, que le da el descanso a los trabajadores”, sostuvo.

Bianchi recordó además el rol de los empleados de comercio durante la pandemia y destacó que se trata de trabajadores que desarrollan su actividad durante todo el año, incluidos fines de semana y temporadas de verano e invierno.

Canal de denuncias y fiscalizaciones

Desde el SECZA confirmaron que durante este lunes estará habilitado un canal de denuncias para que los trabajadores puedan informar situaciones en las que no se respete la jornada de descanso.

“Tenemos un canal de denuncias. Esas denuncias van a ser canalizadas a través de las inspecciones que vamos a llevar a cabo, porque la gente tiene derecho a descansar en su día y nadie puede exigirles ir a trabajar en un feriado”, afirmó Bianchi.

De esta manera, el sindicato llevará adelante tareas de fiscalización y recepción de denuncias durante la jornada, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los acuerdos vigentes y garantizar el derecho al descanso de los trabajadores mercantiles.

Para el SECZA, la fecha constituye además un reconocimiento al trabajo cotidiano de miles de empleados de comercios, supermercados, grandes superficies y empresas vinculadas a la actividad comercial.