En las últimas horas fue detenido el entrenador de hóckey Horacio Asensio, quien se encuentra acusado de abusos sexuales a -al menos- dos jugadoras menores en Monte Hermoso, en hechos que habrían ocurrido hace más de 10 años.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Actualmente estaba dirigiendo a Sporting, en la ciudad balnearia.

El operativo fue llevado a cabo por personal de Cibercrimen de la Policía Bonaerense. Según se indicó, Asensio fue trasladado anoche a una comisaría, a la espera de ser indagado.

A mediados de 2014, al entrenador y por entonces funcionario municipal se lo vinculó con presuntos intentos de abuso sexual hacia dos jugadoras menores de edad del club Atlético Monte Hermoso.

Asensio había renunciado al cargo de subsecretario de Deportes del municipio y al de coordinador del hockey femenino en la entidad, y luego dejó la ciudad.

Según las versiones, la abrupta partida se habría producido porque el padre de una de las jóvenes presuntamente sometidas a “conductas inapropiadas” le habría dicho a Asensio -de 47 años de edad en ese momento- que abandonase Monte «para siempre y por las buenas» o que se atenga a la posibilidad de ser denunciado por intento de abuso sexual a una menor de edad.

Actualmente, Asensio se desempeña como entrenador en Sporting, uno de los clubes con mayor tradición de Mar del Plata. (La Nueva)